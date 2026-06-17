Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Aseguran que Luis Miguel está internado tras una delicada operación: los detalles de su estado de salud

Medios internacionales afirman que el artista mexicano de 56 años se encuentra internado en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Cuál es su estado de salud luego de la intervención.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luis Miguel
Luis Miguel
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una vez más, la salud de Luis Miguel vuelve a estar en el centro de la escena luego de que trascendiera información relacionada a que el cantante se encuentra internado en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York.

Según confirmó Jorge Borrajo, director de la revista española Semana, el artista fue sometido a una cirugía cardíaca y permanece bajo estricta supervisión médica.

No obstante, desde el entorno de Luis Miguel habrían señalado que “se plantean darle el alta en los próximos días”, lo que llevó algo de tranquilidad a sus fanáticos. Durante todo el proceso, habría estado acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.

Luis Miguel. Foto: NA
Luis Miguel. Foto: NA

Cómo está la salud de Luis Miguel

La intervención habría tenido lugar hace algunos días en territorio estadounidense y, siempre según la información difundida por el medio español, el procedimiento se desarrolló conforme a lo previsto por el equipo médico encargado.

Contenido Recomendado

Así luce hoy Miguel Gallego Arámbula, el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula que vivió 19 años en el anonimato

Así luce hoy Miguel Gallego Arámbula, el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula que vivió 19 años en el anonimato

Desmienten hospitalización de Luis Miguel en Nueva York:su entorno aclara los rumores

Desmienten hospitalización de Luis Miguel en Nueva York: su entorno aclara los rumores

“Supuestamente, se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardíaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó la especialista en espectáculos Jacqueline Martínez (conocida como Chamonic) en sus redes sociales.

Luis Miguel y Paloma Cuevas. Foto: X @marcelapgodoy

Asimismo, indicaron que la evolución del intérprete sería favorable y que los controles posteriores habrían mostrado resultados positivos.

Mientras permanece bajo observación, el artista estaría cumpliendo con un riguroso esquema de cuidados médicos y revisiones periódicas. Por el momento, ni el cantante ni integrantes de su familia realizaron declaraciones públicas acerca de esta situación.

A mediados de mayo ya habían surgido rumores en torno a una supuesta internación del artista. En aquella oportunidad, diversas cuentas de seguidores y perfiles no oficiales descartaron esas versiones y solicitaron evitar la difusión de información sin confirmación oficial.

Luis MiguelInternado
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Adiós a un emblema del folklore:murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

    Adiós a un emblema del folklore: murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

  2. Adiós a un ícono del folklore:a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

    Adiós a un ícono del folklore: a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

  3. El folklore está de luto:murió uno de los referentes imborrables de la música popular que trascendió fronteras

    El folklore está de luto: murió uno de los referentes imborrables de la música popular que trascendió fronteras

  4. De qué murió Daveigh Chase, actriz de “La llamada” y “Lilo y Stitch”

    De qué murió Daveigh Chase, actriz de “La llamada” y “Lilo y Stitch”

  5. Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei y encendió las alarmas:qué se sabe de su salud

    Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei y encendió las alarmas: qué se sabe de su salud
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma las giras por el interior del país:volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Javier Milei retoma las giras por el interior del país: volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk:¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Internacionales

La “torre Jenga” de Nueva York:el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

La “torre Jenga” de Nueva York: el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica:entró en vigor de forma inmediata

Descubierto en Estambul:cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo