Aseguran que Luis Miguel está internado tras una delicada operación: los detalles de su estado de salud

Luis Miguel

Una vez más, la salud de Luis Miguel vuelve a estar en el centro de la escena luego de que trascendiera información relacionada a que el cantante se encuentra internado en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York.

Según confirmó Jorge Borrajo, director de la revista española Semana, el artista fue sometido a una cirugía cardíaca y permanece bajo estricta supervisión médica.

No obstante, desde el entorno de Luis Miguel habrían señalado que “se plantean darle el alta en los próximos días”, lo que llevó algo de tranquilidad a sus fanáticos. Durante todo el proceso, habría estado acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.

Luis Miguel. Foto: NA

Cómo está la salud de Luis Miguel

La intervención habría tenido lugar hace algunos días en territorio estadounidense y, siempre según la información difundida por el medio español, el procedimiento se desarrolló conforme a lo previsto por el equipo médico encargado.

“Supuestamente, se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardíaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó la especialista en espectáculos Jacqueline Martínez (conocida como Chamonic) en sus redes sociales.

Luis Miguel y Paloma Cuevas. Foto: X @marcelapgodoy

Asimismo, indicaron que la evolución del intérprete sería favorable y que los controles posteriores habrían mostrado resultados positivos.

Mientras permanece bajo observación, el artista estaría cumpliendo con un riguroso esquema de cuidados médicos y revisiones periódicas. Por el momento, ni el cantante ni integrantes de su familia realizaron declaraciones públicas acerca de esta situación.

A mediados de mayo ya habían surgido rumores en torno a una supuesta internación del artista. En aquella oportunidad, diversas cuentas de seguidores y perfiles no oficiales descartaron esas versiones y solicitaron evitar la difusión de información sin confirmación oficial.