Florencia Peña rompió el silencio tras la “fake news” sobre el padre de Messi y su salida de Luzu TV

Florencia Peña en Luzu TV. Foto: Captura de video.

Tras el error sobre la salud de Jorge, el padre de Messi, en su programa El Show del Verano, y su posterior desvinculación de Luzu TV, Florencia Peña rompió el silencio en sus redes sociales y se expresó tras la situación que causó indignación.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", inició la actriz en un posteo en X.

Posteo de Florencia Peña tras la fake news sobre el padre de Messi. Foto: X

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”, continuó.

“Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, completó.

Murió el padre de Lionel Messi, Jorge Messi Foto: Instagram Jorge Messi

El error sobre la salud de padre de Messi

Ante los rumores que circularon en las últimas horas en torno a la salud de Jorge Messi, padre de Lionel, la actriz dijo al aire que el papá el capitán de la Selección argentina había fallecido.

Juan Ingaramo y Mariano Otero, invitados de ciclo, se quedaron convmovidos y se vivieron momentos de tensión en el piso, cuando todo era risa y alegría.

Florencia Peña comunicó al aire la muerte de Jorge Messi. Video: LuzuTV

“Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz ante las rápidas repercusiones de las redes sociales. Allí, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

“Es fake, me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando. Esto pasa en la comunicación, ya no entendés bien qué es fake y qué es real, hay que poner todo en tela de juicio. Te podés comer la curva, pedimos disculpas”, cerró el tema al aire. Sin embargo, el tema escaló hasta la desvinculación de todas las involucradas del canal que dirige Nicolás Occhiato.

La rápida reacción de Nicolás Occhiato

Nicolás Occhiato había lanzado un contundente comunicado en el que expresaba: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar“, lanzó el conductor en el cierre del posteo.