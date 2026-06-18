Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Florencia Peña rompió el silencio tras la “fake news” sobre el padre de Messi y su salida de Luzu TV

La actriz se expresó en sus redes sociales luego de su error en relación a la salud del capitán de la Selección argentina. Mirá lo que dijo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Florencia Peña en Luzu TV.
Florencia Peña en Luzu TV. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras el error sobre la salud de Jorge, el padre de Messi, en su programa El Show del Verano, y su posterior desvinculación de Luzu TV, Florencia Peña rompió el silencio en sus redes sociales y se expresó tras la situación que causó indignación.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", inició la actriz en un posteo en X.

Posteo de Florencia Peña tras la fake news sobre el padre de Messi.
Posteo de Florencia Peña tras la fake news sobre el padre de Messi. Foto: X

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”, continuó.

“Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, completó.

Contenido Recomendado

Nico Occhiato anunció que Florencia Peña se va de Luzu tras la fake news de la muerte del papá de Messi:“Da un paso al costado”

Nico Occhiato anunció que Florencia Peña se va de Luzu tras la fake news de la muerte del papá de Messi: “Da un paso al costado”

Marley confirmó que tuvo un romance con Keanu Reeves:como surgió este amor de Hollywood

Marley confirmó que tuvo un romance con Keanu Reeves: como surgió este amor de Hollywood
Murió el padre de Lionel Messi, Jorge Messi Foto: Instagram Jorge Messi

El error sobre la salud de padre de Messi

Ante los rumores que circularon en las últimas horas en torno a la salud de Jorge Messi, padre de Lionel, la actriz dijo al aire que el papá el capitán de la Selección argentina había fallecido.

Juan Ingaramo y Mariano Otero, invitados de ciclo, se quedaron convmovidos y se vivieron momentos de tensión en el piso, cuando todo era risa y alegría.

Florencia Peña comunicó al aire la muerte de Jorge Messi. Video: LuzuTV

Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz ante las rápidas repercusiones de las redes sociales. Allí, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

“Es fake, me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando. Esto pasa en la comunicación, ya no entendés bien qué es fake y qué es real, hay que poner todo en tela de juicio. Te podés comer la curva, pedimos disculpas”, cerró el tema al aire. Sin embargo, el tema escaló hasta la desvinculación de todas las involucradas del canal que dirige Nicolás Occhiato.

La rápida reacción de Nicolás Occhiato

Nicolás Occhiato había lanzado un contundente comunicado en el que expresaba: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar“, lanzó el conductor en el cierre del posteo.

Flor PeñaLuzu TVJorge Messi Fake News (noticias falsas)
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Adiós a un emblema del folklore:murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

    Adiós a un emblema del folklore: murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

  2. Dolor en San Juan por la muerte de un referente del folklore y símbolo de la música tradicional cuyana

    Dolor en San Juan por la muerte de un referente del folklore y símbolo de la música tradicional cuyana

  3. El folklore está de luto:murió uno de los referentes imborrables de la música popular que trascendió fronteras

    El folklore está de luto: murió uno de los referentes imborrables de la música popular que trascendió fronteras

  4. Adiós a un ícono del folklore:a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

    Adiós a un ícono del folklore: a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

  5. Se filtró una foto de Daveigh Chase, la actriz de “La Llamada”, en estado de desnutrición severa:dormía en una carpa en la calle

    Se filtró una foto de Daveigh Chase, la actriz de “La Llamada”, en estado de desnutrición severa: dormía en una carpa en la calle
Lo último
También podría interesarte
Política

Qué cambios incluyó el Gobierno con el proyecto de Super RIGI y cuándo buscará aprobarlo en la Cámara de Diputados

Qué cambios incluyó el Gobierno con el proyecto de Super RIGI y cuándo buscará aprobarlo en la Cámara de Diputados

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones:la revisión que aguarda el gobierno de Milei

Victoria Villarruel viajará a Rosario para el acto del Día de la Bandera pese a no haber sido invitada por el Gobierno

El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias para “atender compromisos urgentes”

Economía

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre:cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre: cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones:la revisión que aguarda el gobierno de Milei

AUH de ANSES:cuánto se cobra con el aumento de julio 2026 y cómo presentar la Libreta para acceder al 100% del beneficio

Comprar en el Mercado Central:cuánto le sale a una familia de cuatro personas llenar el changuito en junio 2026

Internacionales

Impactante megaobra en Nueva York:cómo es el nuevo rascacielos de 55 pisos que reemplazará a una de las Torres Gemelas

Impactante megaobra en Nueva York: cómo es el nuevo rascacielos de 55 pisos que reemplazará a una de las Torres Gemelas

Irán amenaza con romper el acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira del sur del Líbano

Perú confirmó la visita del papa León XIV:cuáles son las posibilidades de que llegue a la Argentina

El temible submarino nuclear de EE.UU. que hundió a una fragata iraní y reaparece en el RIMPAC 2026