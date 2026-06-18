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Nicolás Occhiato le soltó la mano a Florencia Peña por la fake news de la muerte del papá de Messi: “Corresponde una sanción contundente”

La actriz y conductora se disculpó al aire tras haber dicho que Jorge Messi había fallecido, noticia que fue desmentida por la familia de Lionel a través de un comunicado oficial. Qué dijo el dueño de Luzu TV.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El conductor y dueño de Luzu TV habló tras la fake news en el programa de Flor Peña.
El conductor y dueño de Luzu TV habló tras la fake news en el programa de Flor Peña. Foto: Capturas de pantalla Luzu TV
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Nicolás Occhiato realizó un contundente posteo a través de sus redes sociales oficiales luego de lo sucedido al aire en Luzu TV. Florencia Peña confirmó que murió Jorge Messi, el papá de Lionel, en medio de rumores que indicaban un agravamiento en su salud. Sin embargo, la familia del futbolista emitió un comunicado para desmentir el fallecimiento y revelar que está bajo seguimiento médico.

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total“, expresó en primera instancia el conductor y dueño.

"Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar, lanzó Occhiato en el cierre del posteo. Por el momento, se desconoce si ya levantaron del aire el programa de Florencia Peña, quien pidió disculpas por haber dado la falsa noticia.

Video: Luzu TV.

El comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge, el papá de Lionel

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, reza el texto oficial y agrega: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

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En ese contexto, afirmaron que “cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”, concluyeron.

Lionel Messi
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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