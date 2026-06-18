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Otra pérdida que conmocionó al folklore: a los 93 años, murió una figura que inspiró una canción histórica de la música popular argentina

Seguidores de la música popular despidieron a Dominga Ayala de Almada, la mujer cuya imagen amamantando a su hijo dio origen a una de las obras más emotivas y versionadas del cancionero folklórico argentino.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La mujer tenía 93 años y fue reconocida en el ámbito del litoral argentino.
La mujer tenía 93 años y fue reconocida en el ámbito del litoral argentino. Foto: Chango Spasiuk
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El mundo del folklore y la música popular del litoral despidió con profundo pesar a Natividad Dominga Ayala de Almada, la “Madre Costera”, quien murió este miércoles 17 de junio a los 93 años en la ciudad de Crespo, Entre Ríos. Reconocida históricamente por ser la musa que inspiró la célebre obra Canción de cuna costera de Linares Cardozo, su figura representó la memoria viva y la identidad de los habitantes ribereños del río Paraná y de Puerto Sánchez.

La emblemática referente de la cultura popular nació en 1932 en la isla Caridad, frente a la localidad de Colón. A los 8 años, la mujer emprendió una travesía en canoa junto a su familia que la llevó a radicarse definitivamente en las costas de Paraná. En ese entorno, formó su hogar junto a Martín Domingo Almada, dedicando su vida a la pesca, a la crianza de sus hijos y a brindar contención solidaria a numerosos jóvenes en situación de vulnerabilidad del barrio.

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Fue la inspiración de la obra "Canción de cuna costera" de Linares Cardozo. Foto: El Once

Su vida trascendió las fronteras locales cuando el profesor Rubén Martínez Solís, popularmente conocido como Linares Cardozo, la retrató en una pintura mientras amamantaba a uno de sus niños. Aquella conmovedora imagen dio origen a una de las piezas más importantes del cancionero folklórico argentino, cuya letra inmortalizó la cotidianeidad de las familias humildes de la región: “Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción, una cunita de sauce entonando esta canción”. La composición sumó versiones de prestigiosos intérpretes internacionales como Horacio Guarany, Liliana Herrero, Los Fronterizos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

Durante su vejez, Dominga Ayala de Almada cumplió el anhelo de finalizar sus estudios primarios para plasmar sus vivencias en cuadernos personales. Estas anotaciones le permitieron publicar en el año 2022 su propio libro de memorias titulado Mujer de la Costa. Debido a su constante labor comunitaria y su representatividad cultural, las instituciones provinciales instauraron el 8 de octubre -fecha de su nacimiento- como el Día de la Madre Costera para homenajear su legado.

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Por expreso pedido de la propia mujer, las autoridades familiares confirmaron que sus restos no serán velados, sino cremados, y sus cenizas se esparcirán en su ciudad natal de Colón cumpliendo con su última voluntad. Su partida física dejó un vacío inmenso en la provincia, pero consolidó su nombre como un símbolo indestructible de la tradición fluvial de nuestro país.

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La música popular de San Juan perdió a uno de sus máximos referentes. Uno de los más reconocidos artistas defensor de las tradiciones cuyanas, falleció en las últimas horas a los 70 años, generando una profunda conmoción en el ambiente artístico y cultural de la provincia.

Se trata de Pepe Sarasúa, quien comenzó a recorrer el camino artístico cuando apenas tenía 15 años. En esos primeros pasos contó con el respaldo de su padre, reconocido por su calidad como primer tenor, y con la influencia de importantes figuras de la cultura local.

Falleció Pepe Sarasúa. Foto: Facebook / Santiago Suárez.

Entre ellas se destacó Doña Aída Marchese de Poblete, pianista y referente cultural vinculada a Cosquín, quien contribuyó a su formación musical. Más adelante, el maestro Benicio Bustos fue clave en el desarrollo de su estilo interpretativo, especialmente en el género de las tonadas cuyanas. Aquella combinación de talento, aprendizaje y amor por las raíces regionales terminó consolidando una carrera respetada por colegas y admiradores.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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