Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Murió Daniel Melingo: un repaso por la carrera de un emblema de la música que atravesó al rock nacional y el tango

El cofundador de Los Twist tenía 68 años. Fue hallado sin vida en su departamento de Chacarita. Quién era Daniel Melingo y qué representa para la música argentina.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Daniel Melingo, emblema del rock nacional.
Daniel Melingo, emblema del rock nacional. Foto: La Nación
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A los 68 años, murió Daniel Melingo, co-fundador de Los Twist y miembro clave de Los Abuelos de la Nada. Sin dudas, el rock nacional se queda sin una de las figuras más emblemáticas de nuestra música. El artista fue encontrado sin vida por su hijo en su casa del barrio porteño de Chacarita este martes en horas de la mañana.

Nacido el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires, su carrera comenzó a mediados de la década del 70 cuando apenas tenía 18 años. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música “Carlo López Buchardo” y luego continuó su formación en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en el reconocido Conservatorio Manuel Falla.

A lo largo de su carrera, el multiinstrumentista supo combinar diversos géneros a lo largo de su carrera: desde el tango, pasando por el rock y el jazz.

Daniel Melingo: de Los Abuelos de la Nada a Los Twist

A inicios de los años 80, luego de un período como músico independiente y acompañando a otros artistas como el brasileño Milton Nascimento, se sumó como saxofonista a una banda clave y pionera del rock nacional: "Los Abuelos de La Nada", creada en 1967 por Miguel Abuelo.

Contenido Recomendado

De qué murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada y referente del rock nacional y el tango en Argentina

De qué murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada y referente del rock nacional y el tango en Argentina

Tristeza en la música argentina:murió Daniel Melingo a los 68 años

Tristeza en la música argentina: murió Daniel Melingo a los 68 años
Melingo fue parte de Los Abuelos de la Nada. Foto: Infobae

Solo dos años, en la antesala del retorno a la Democracia, formó junto a Pipo Cipolatti, "Los Twist", otro grupo icónico de la música nacional. Los Twist hicieron algo que, por el momento, no estaba tan experimentado en la Argentina. Retomaron elementos de géneros como el rockabilly y el swing propio de los Estados Unidos de los años 50. En su sonido, se pueden encontrar reminiscencias a uno de los emblemas de aquella época, Chubby Checker.

Los Twist, banda que co-fundó en 1982 junto a Pipo Cipolatti. Foto: La Nación

Lo interesante es que Los Twist le sumaron a su propuesta musical toques de ska, de new wave y del pop, lo que hizo que se convirtieran en una banda fresca y de las más escuchadas por adolescentes de aquella época.

Una de sus canciones más populares pertenece a su álbum debut, “La Dicha en Movimiento (1983)”, y se titula “Pensé que se trataba de cieguitos”. De manera sarcástica y fiel al estilo de Los Twist, la letra hace referencia a cómo se vivía en tiempos de la Dictadura Cívico Militar, en especial, los más jóvenes.

“Anteojos negros usaban los seis/ Al llegar me dijeron buenas noches/ ¿Dónde trabaja? / ¿Dónde vive?/“, dice una de las estrofas. Y continúa en otra: ”Me sometieron a un breve interrogatorio/ Que duro casi cuatro horas y fracción".

Melingo dejó la banda en 1988 y luego retornó en 1996 para quedarse hasta la separación definitiva en 2012. También tuvo una carrera como solista e incluso fue compositor de bandas sonoras.

Cachorro López, Melingo y Andrés Calamaro. Foto: La Nación

Asimismo, realizó sesiones con diversos músicos como Fabiana Cantilo, Pity Álvarez y Andrés Calamaro, entre otros. Su aporte al tango también fue valorable. Creó y dirigió el programa “Mala Yunta”, por el canal Solo Tango, en el que diferentes artistas hacían covers de canciones en versión tango.

En 2015, recibió un premio Konex como reconocimiento a su trayectoria musical. Y en 2021 fue declarado “Personalidad Destacada de la Cultura” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Rock NacionalMúsicaCultura
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tristeza en la música argentina:murió Daniel Melingo a los 68 años

    Tristeza en la música argentina: murió Daniel Melingo a los 68 años

  2. De qué murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada y referente del rock nacional y el tango en Argentina

    De qué murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada y referente del rock nacional y el tango en Argentina

  3. Adiós a un joven talento del folklore argentino:a los 38 años, murió un reconocido artista que enluta a la Patagonia

    Adiós a un joven talento del folklore argentino: a los 38 años, murió un reconocido artista que enluta a la Patagonia

  4. Adiós a una voz clave del tango argentino:a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

    Adiós a una voz clave del tango argentino: a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

  5. La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de “Spider-Man, Un nuevo día”

    La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de “Spider-Man, Un nuevo día”
Lo último
También podría interesarte
Política

La Cámara Electoral declaró nulo el DNU que transfería el trámite de ciudadanía argentina a Migraciones

La Cámara Electoral declaró nulo el DNU que transfería el trámite de ciudadanía argentina a Migraciones

“Ha puesto en evidencia a un sistema corrupto”:Miguel Ángel Toma apuntó contra el régimen venezolano tras los devastadores terremotos

El Gobierno apeló el fallo que frenó la privatización de AySA:los fundamentos arrojados desde Casa Rosada

Javier Milei participará por primera vez del acto por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada

Economía

“Efecto serrucho” en la economía:cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

“Efecto serrucho” en la economía: cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para julio 2026:cuáles son los nuevos montos

Calendario ANSES en julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 7, 8 y 9

Cuenta DNI en julio 2026:todos los descuentos, los nuevos topes y los beneficios para las vacaciones de invierno

Internacionales

Netanyahu y su inesperada frase que sacude Medio Oriente:“Nuestra postura es clara”

Netanyahu y su inesperada frase que sacude Medio Oriente: “Nuestra postura es clara”

“Ha puesto en evidencia a un sistema corrupto”:Miguel Ángel Toma apuntó contra el régimen venezolano tras los devastadores terremotos

Tensión en Medio Oriente:Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EEUU por su programa nuclear

Ucrania atacó dos puentes estratégicos de Rusia en Crimea y Zaporiyia para frenar su logística militar