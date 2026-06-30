Murió Daniel Melingo: un repaso por la carrera de un emblema de la música que atravesó al rock nacional y el tango

Daniel Melingo, emblema del rock nacional. Foto: La Nación

A los 68 años, murió Daniel Melingo, co-fundador de Los Twist y miembro clave de Los Abuelos de la Nada. Sin dudas, el rock nacional se queda sin una de las figuras más emblemáticas de nuestra música. El artista fue encontrado sin vida por su hijo en su casa del barrio porteño de Chacarita este martes en horas de la mañana.

Nacido el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires, su carrera comenzó a mediados de la década del 70 cuando apenas tenía 18 años. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música “Carlo López Buchardo” y luego continuó su formación en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en el reconocido Conservatorio Manuel Falla.

A lo largo de su carrera, el multiinstrumentista supo combinar diversos géneros a lo largo de su carrera: desde el tango, pasando por el rock y el jazz.

Daniel Melingo: de Los Abuelos de la Nada a Los Twist

A inicios de los años 80, luego de un período como músico independiente y acompañando a otros artistas como el brasileño Milton Nascimento, se sumó como saxofonista a una banda clave y pionera del rock nacional: "Los Abuelos de La Nada", creada en 1967 por Miguel Abuelo.

Melingo fue parte de Los Abuelos de la Nada. Foto: Infobae

Solo dos años, en la antesala del retorno a la Democracia, formó junto a Pipo Cipolatti, "Los Twist", otro grupo icónico de la música nacional. Los Twist hicieron algo que, por el momento, no estaba tan experimentado en la Argentina. Retomaron elementos de géneros como el rockabilly y el swing propio de los Estados Unidos de los años 50. En su sonido, se pueden encontrar reminiscencias a uno de los emblemas de aquella época, Chubby Checker.

Los Twist, banda que co-fundó en 1982 junto a Pipo Cipolatti. Foto: La Nación

Lo interesante es que Los Twist le sumaron a su propuesta musical toques de ska, de new wave y del pop, lo que hizo que se convirtieran en una banda fresca y de las más escuchadas por adolescentes de aquella época.

Una de sus canciones más populares pertenece a su álbum debut, “La Dicha en Movimiento (1983)”, y se titula “Pensé que se trataba de cieguitos”. De manera sarcástica y fiel al estilo de Los Twist, la letra hace referencia a cómo se vivía en tiempos de la Dictadura Cívico Militar, en especial, los más jóvenes.

“Anteojos negros usaban los seis/ Al llegar me dijeron buenas noches/ ¿Dónde trabaja? / ¿Dónde vive?/“, dice una de las estrofas. Y continúa en otra: ”Me sometieron a un breve interrogatorio/ Que duro casi cuatro horas y fracción".

Melingo dejó la banda en 1988 y luego retornó en 1996 para quedarse hasta la separación definitiva en 2012. También tuvo una carrera como solista e incluso fue compositor de bandas sonoras.

Cachorro López, Melingo y Andrés Calamaro. Foto: La Nación

Asimismo, realizó sesiones con diversos músicos como Fabiana Cantilo, Pity Álvarez y Andrés Calamaro, entre otros. Su aporte al tango también fue valorable. Creó y dirigió el programa “Mala Yunta”, por el canal Solo Tango, en el que diferentes artistas hacían covers de canciones en versión tango.

En 2015, recibió un premio Konex como reconocimiento a su trayectoria musical. Y en 2021 fue declarado “Personalidad Destacada de la Cultura” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.