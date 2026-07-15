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IShowSpeed enloqueció con el gol de Inglaterra: salto, remera al aire y una insólita celebración con frijoles

Conocido por sus reacciones explosivas durante eventos deportivos de primer nivel, Speed siguió el partido en directo y no pudo contener la emoción cuando Gordon apareció dentro del área para vencer a Emiliano “Dibu” Martínez.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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IShowSpeed enloqueció con el gol de Anthony Gordon para Inglaterra.
IShowSpeed enloqueció con el gol de Anthony Gordon para Inglaterra. Foto: Captura X @IShowSpeedHQ
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La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tuvo un protagonista inesperado fuera del campo de juego. Mientras Anthony Gordon adelantaba a los “Three Lions” con una definición precisa en el segundo tiempo del encuentro disputado en Atlanta, el influencer y streamer estadounidense IShowSpeed protagonizó una celebración tan llamativa como viral en las redes sociales. El tanto llegó a los 54 minutos y significó el 1 a 0 parcial para el conjunto inglés.

Conocido por sus reacciones explosivas durante eventos deportivos de primer nivel, Speed siguió el partido en directo y no pudo contener la emoción cuando Gordon apareció dentro del área para vencer a Emiliano “Dibu” Martínez y romper el cero en una semifinal cargada de tensión.

IShowSpeed celebró el gol de Anthony Gordon de manera viral

Apenas la pelota cruzó la línea de gol, el creador de contenido saltó de su asiento y comenzó a gritar desaforadamente frente a la cámara. La euforia fue inmediata: se quitó la camiseta de Inglaterra que llevaba puesta y la agitó en el aire mientras festejaba el tanto que ponía a los ingleses en ventaja frente a la “Albiceleste”.

Así festejó Speed el gol de Inglaterra contra Argentina. Crédito del video: X @IShowSpeedHQ

La reacción no tardó en recorrer las distintas plataformas sociales, donde miles de usuarios compartieron los videos de la transmisión. Como suele suceder con cada aparición pública del streamer, el momento trascendió rápidamente el ámbito deportivo para convertirse en uno de los contenidos más comentados de la jornada mundialista.

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La insólita celebración con una lata de frijoles que recorrió las redes

Sin embargo, la escena más curiosa llegó segundos después. En medio de la emoción, IShowSpeed tomó una lata de frijoles y comenzó a comer directamente frente a la cámara, en una celebración tan extravagante como inesperada.

El influencer Speed en Argentina-Inglaterra
La insólita celebración de Speed con una lata de frijoles que recorrió las redes. Foto: Captura X @IShowSpeedHQ

La imagen del influencer festejando sin remera y con la lata en la mano desató una ola de memes, comentarios y reacciones entre sus seguidores. Mientras en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta Inglaterra celebraba el gol de Gordon, en internet millones de usuarios seguían con atención el show paralelo que ofrecía uno de los streamers más populares del planeta.

El episodio volvió a demostrar el impacto que tienen las figuras digitales en los grandes acontecimientos deportivos. Y es que, mientras Anthony Gordon se convertía en el héroe momentáneo de Inglaterra en la cancha, IShowSpeed conseguía otro triunfo fuera de ella: transformar una simple reacción en uno de los momentos virales más recordados de la semifinal del Mundial 2026.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección InglaterraSpeed
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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