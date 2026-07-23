“Nada entre los dos”: cómo es y dónde ver la película que enamora a Natalia Oreiro y Gael García Bernal

Natalia Oreiro y Gael García Bernal en "Nada entre los dos". Foto: HBO Max

Las vacaciones de invierno también son para los adultos. Un rato de relax y distensión mirando una película también es parte del disfrute del receso invernal. Y si se trata de una historia de amor, verla en pareja hasta puede ser un disparador de las conversaciones. Esta semana HBO Max estrenó el largometraje de Juan Taratuto “Nada entre los dos”, protagonizado por Natalia Oreiro y Gael García Bernal como dos personas que se encuentran en un momento particular de sus vidas.

Una comedia romántica de personas grandes, cada uno lleva una vida familiar y un matrimonio aparentemente estables, pero atravesados por cuestionamientos personales. Hijos adolescentes y un presente de insatisfacción resuenan en una historia que explora los vínculos adultos desde una mirada honesta, cálida y emocional, alejada de los lugares comunes del romance y enfocada en las decisiones, los silencios y las transformaciones personales.

De qué se trata “Nada entre los dos”

Más de 7.000 kilómetros y dos vidas aparentemente estables separan a Guillermo (Bernal) de Mechi (Oreiro): él vive en la Ciudad de México, mientras que ella está en Buenos Aires. Sus caminos se cruzan inesperadamente durante una crisis en la multinacional alimentaria en la que ambos trabajan. En medio del caos, surge una conexión inmediata e irresistible. Lo que comienza como un encuentro casual se convierte en una relación apasionada que hará que se cuestionen sus matrimonios, sus elecciones y las vidas que creían haber construido.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal en "Nada entre los dos". Foto: HBO Max

En los días que pasan en la costa mexicana resolviendo la crisis industrial se acercan, conversan, se aman y todo parecería cambiar para ellos. Además hay situaciones particulares de cada uno: él con un zumbido en el oído al que no le encuentran explicación y ella llevando adelante económicamente a la familia como puede. Desde el comienzo vemos su presente disconforme. La resolución final es adulta y muy cercana.

Por qué mirar “Nada entre los dos”

Dirigida por Juan Taraturo, responsable de muchos de los éxitos fílmicos de Adrián Suar, quien también escribió el guión junto a Matías Scartascini, si bien la trama está ambientada en un resort de México, fue rodada en Punta del Este, simulando las arenas blancas de México, y también en Montevideo, para mostrar las dos ciudades que en la trama conforman la residencia de los protagonistas.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal en "Nada entre los dos". Foto: HBO Max

Esta película es perfecta para pasar un rato tranquilos, disfrutando de una historia real, que podría ser la de cualquiera, y con un final esperanzador que asegura que siempre se puede mejorar si nos damos cuenta de los problemas a tiempo.