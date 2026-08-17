comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Murió Hayden Panettiere, reconocida actriz de “Scream”: el día que habló de sus adicciones, depresión y abuso doméstico

La actriz, de 36 años, era reconocida por su trayectoria en televisión y había interpretado numerosos papeles a lo largo de su carrera. Además, era madre de una hija fruto de su relación con su expareja, el excampeón mundial de peso pesado Wladimir Klitschko.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Hayden Panettiere, actriz.
Hayden Panettiere, actriz. Foto: EFE.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en la saga de cine de terror “Scream”, murió en las últimas horas a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante en diálogo con ABC News.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, declaró su papá, Skip Panettiere, en un comunicado.

El padre de la actriz, quien no confirmó las causas del fallecimiento de su hija, pidió además privacidad “mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable”.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: EFE.

El día que la actriz habló sobre sus adicciones

La actriz habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning” y publicadas en mayo de este año.

Contenido Recomendado

Video:chocó contra otro auto, salió despedido y terminó contra un comercio en Mar del Plata

Video: chocó contra otro auto, salió despedido y terminó contra un comercio en Mar del Plata

Encontraron muerto al ex profesor de Cambridge que dejó su cargo tras ser acusado de plagio

Encontraron muerto al ex profesor de Cambridge que dejó su cargo tras ser acusado de plagio

En ellas comparte “una visión íntima y poco común de su vida privada, hablando abiertamente sobre la depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, el abuso doméstico y la pérdida”, según la sinopsis del libro.

La artista era mamá de una niña, Kaya Klitschko, nacida en 2014, con su expareja, el campeón de peso pesado de boxeo Wladimir Klitschko.

En una entrevista con “Good Morning America” ​​en 2022 que volvió a compartir ABC News, Panetierre habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente a los 28 años en febrero de 2023 por cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: EFE.

Cómo fue la exitosa carrera de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie “Heroes”.

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical “Nashville”, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. Además, protagonizó “Remember the Titans” (‘Duelo de Titanes’), “Raising Helen” (‘Educando a Helen’ o ‘Mamá a la fuerza’), “Ice Princess” (‘Sueños sobre hielo’ o ‘Soñando, soñando... triunfé patinando’) y “Scream 4”.

Criada en Palisades, Nueva York, su mamá era actriz de telenovelas y su papá capitán del cuerpo de bomberos. De pequeña, Hayden apareció en reconocidas series de televisión como “Ally McBeal” y “Malcolm in the Middle”.

MuerteActriz
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo

    Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo

  2. Mario Castiglione y Moria Casán:la historia de amor, el nacimiento de Sofía Gala y la muerte que marcó a La One

    Mario Castiglione y Moria Casán: la historia de amor, el nacimiento de Sofía Gala y la muerte que marcó a La One

  3. Moria Casán presa en Paraguay:joyas, droga y escándalo, así fue uno de sus momentos más polémicos

    Moria Casán presa en Paraguay: joyas, droga y escándalo, así fue uno de sus momentos más polémicos

  4. La historia de amor de Moria Casán y Luis Vadalá:se casaron en Miami, estuvieron una década juntos y terminó en escándalo por infidelidades

    La historia de amor de Moria Casán y Luis Vadalá: se casaron en Miami, estuvieron una década juntos y terminó en escándalo por infidelidades

  5. Los nietos de Moria Casán:quiénes son Dante y Helena y cómo es su relación con “La One”

    Los nietos de Moria Casán: quiénes son Dante y Helena y cómo es su relación con “La One”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar