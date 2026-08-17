Murió Hayden Panettiere, reconocida actriz de “Scream”: el día que habló de sus adicciones, depresión y abuso doméstico

Hayden Panettiere, actriz. Foto: EFE.

La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en la saga de cine de terror “Scream”, murió en las últimas horas a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante en diálogo con ABC News.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, declaró su papá, Skip Panettiere, en un comunicado.

El padre de la actriz, quien no confirmó las causas del fallecimiento de su hija, pidió además privacidad “mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable”.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: EFE.

El día que la actriz habló sobre sus adicciones

La actriz habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning” y publicadas en mayo de este año.

En ellas comparte “una visión íntima y poco común de su vida privada, hablando abiertamente sobre la depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, el abuso doméstico y la pérdida”, según la sinopsis del libro.

La artista era mamá de una niña, Kaya Klitschko, nacida en 2014, con su expareja, el campeón de peso pesado de boxeo Wladimir Klitschko.

En una entrevista con “Good Morning America” ​​en 2022 que volvió a compartir ABC News, Panetierre habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente a los 28 años en febrero de 2023 por cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado.

Hayden Panettiere, actriz. Foto: EFE.

Cómo fue la exitosa carrera de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie “Heroes”.

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical “Nashville”, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. Además, protagonizó “Remember the Titans” (‘Duelo de Titanes’), “Raising Helen” (‘Educando a Helen’ o ‘Mamá a la fuerza’), “Ice Princess” (‘Sueños sobre hielo’ o ‘Soñando, soñando... triunfé patinando’) y “Scream 4”.

Criada en Palisades, Nueva York, su mamá era actriz de telenovelas y su papá capitán del cuerpo de bomberos. De pequeña, Hayden apareció en reconocidas series de televisión como “Ally McBeal” y “Malcolm in the Middle”.