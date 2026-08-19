De qué murió Florencia, la hija del cantante uruguayo Lucas Sugo, a los 23 años

Murió Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija de Lucas Sugo. Foto: X/@tv12misiones

La muerte de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, hija mayor del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo, causó una profunda conmoción en el entorno del artista. La joven tenía 23 años y falleció luego de atravesar una enfermedad oncológica diagnosticada en 2025. La noticia fue comunicada oficialmente este miércoles por la productora Sentimientos Producciones, que también había anunciado la suspensión de los próximos conciertos del músico en Argentina.

Florencia, la hija de Lucas Sugo. Foto: X/@portalmvd

Lucas Sugo canceló sus shows en Argentina

La situación familiar había obligado a modificar la agenda profesional del cantante. El 18 de agosto, Sentimientos Producciones informó que Lucas Sugo y su banda no podrían presentarse en los shows previstos para este fin de semana en el país.

Las actuaciones programadas para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, Chaco, y para el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe, fueron reprogramadas. Desde la producción explicaron que la decisión respondía a la necesidad del artista de acompañar a su familia durante esos días.

La confirmación del fallecimiento llegó posteriormente a través de un comunicado firmado por Eliás Alonso, de Sentimientos Producciones, y el manager Diego Sorondo.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresaron. También enviaron sus condolencias a Lucas Sugo y a toda su familia y agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

La lucha de Florencia contra el cáncer

Florencia había hecho pública parte de su experiencia con la enfermedad. En marzo de 2026, al cumplirse un año de su diagnóstico, compartió una extensa reflexión sobre los meses atravesados desde que su vida cambió por completo.

En aquella publicación habló de la incertidumbre, los miedos y la fortaleza que encontró para continuar adelante. También dejó un mensaje de esperanza y pidió valorar los momentos compartidos con los seres queridos.

“Un día a la vez” se convirtió en una de sus principales consignas para enfrentar la enfermedad. En su mensaje, además, agradeció el acompañamiento de quienes le enviaban mensajes, amor y oraciones.

Florencia era la hija mayor de Lucas Sugo y tenía dos hermanos, Lucas Agustín e Isabella. Su familia permaneció a su lado durante todo el tratamiento.

Lucas Sugo acompañó a su hija durante el tratamiento

En los últimos meses, el cantante había hablado públicamente sobre el estado de salud de su hija. En julio, desde el aeropuerto de Boston, contó que Florencia había ingresado a un nuevo ensayo clínico en Estados Unidos.

“Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”, había expresado el artista, quien viajó para acompañarla durante una etapa especialmente importante del tratamiento.

En una entrevista con el diario El País, Lucas había explicado que su hija debía permanecer durante un tiempo prolongado en Estados Unidos y agradeció las muestras de afecto que recibió la familia.

Dolor por la muerte de Florencia, la hija de Lucas Sugo. Foto: X/@la100fm

El cantante también había pedido oraciones públicamente por Florencia durante un concierto en Melo. Tiempo después explicó que aquel pedido había surgido desde la desesperación de un padre que buscaba acompañamiento espiritual.

A comienzos de agosto, en diálogo con La Capital, Sugo volvió a destacar la fortaleza de su hija. “Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija”, sostuvo.

El artista también había reconocido que la enfermedad había avanzado, aunque remarcó que Florencia continuaba dando pelea y que la familia mantenía la fe. El fallecimiento de la joven provocó la suspensión de las presentaciones de Lucas Sugo en Argentina. Desde la producción señalaron que las nuevas fechas serán comunicadas oportunamente por los canales oficiales.