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El día que Moria Casán explotó contra un restaurante de Mar del Plata y registró la icónica frase “no era jamón, era japaleta”

La diva argentina protagonizó uno de sus momentos más recordados años atrás, cuando estalló de furia contra la calidad de la comida y la atención de un restaurante al que había asistido por canje. El episodio quedó registrado en video y, con el paso del tiempo, volvió a cobrar protagonismo en las redes sociales.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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El día que Moria Casán se mostró furiosa contra un restaurante de Mar del Plata.
El día que Moria Casán se mostró furiosa contra un restaurante de Mar del Plata. Foto: captura Infama.
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Moria Casán protagonizó uno de los episodios más recordados de su carrera durante una temporada teatral en Mar del Plata. Una cena que tenía que ser parte de un canje para promocionar el lugar terminó en una discusión con la representante que dejó una frase icónica de la diva que rápidamente se convirtió en una marca registrada: “japaleta”.

Cómo fue la cena de Moria Casán que terminó en escándalo

Todo sucedió años atrás, específicamente en noviembre de 2011, cuando Moria Casán estaba en Mar del Plata junto al elenco de La Revista de Buenos Aires. Después de una función, parte del grupo fue a cenar a un restaurante marplatense como parte de un acuerdo de canje.

Sin embargo, la noche estuvo lejos de ser pacífica y de disfrute. Según relató la propia Moria en Infama, la atención que recibieron estuvo muy por debajo de lo esperado y hubo varios inconvenientes con la comida que les sirvieron.

La furia de Moria Casán con un restaurante en Mar del Plata. Video: gentileza Infama.

La actriz y vedette terminó muy enojada porque, según su versión, algunos integrantes del elenco no habían recibido comida y los platos que llegaban a la mesa no eran de su agrado.

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“La dueña es una loca patológica. Los trataban a los chicos fatales; los bailarines míos se tuvieron que ir, pero mirá si yo necesito de este mamarracho”, exclamó Moria. Además, comentó que ella no había elegido el restaurante, sino que fue por decisión de la producción de Brujas: “Te lleva la producción, yo ni sé dónde queda eso, pero cuando le vi la cara a la mina, que estaba metida en todas las notas, desesperada para salir...”.

La icónica frase de Moria que quedó registrada: “El jamón era japaleta, todo berreta”

La situación terminó de irse de control cuando Moria Casán no dudó en cuestionar la calidad de la comida frente a la dueña del restaurante. Entre sus críticas, apuntó contra el jamón que estaba servido en uno de los platos y lanzó una frase que quedó registrada:

“El jamón era japaleta, todo berreta”, expresó la vedette, en referencia a lo que consideraba un producto de baja calidad. La expresión rápidamente trascendió la discusión puntual con el restaurante y comenzó a ser utilizada como una forma humorística de referirse a algo considerado berreta o de mala calidad.

El día que Moria Casán se mostró furiosa contra un restaurante de Mar del Plata. Foto: captura Infama.

Además, el reclamo de “La One” no solo fue por la comida, sino que también cuestionó la atención que había recibido el elenco y contó que durante la cena se produjeron otras situaciones que aumentaron su enojo. “Cuando llegamos, platitos inmundos con sándwiches cuadraditos así de mala calidad, donde el jamón no era jamón, era japaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto. ¿Cómo vas a comer harina después de una función? ¿Qué sos, una vaca? No puede ser”.

Incluso relató que, cuando una de sus acompañantes pidió champagne para brindar, le ofrecieron sidra caliente. Para Moria, la experiencia no había estado a la altura del acuerdo que había llevado al grupo hasta ese restaurante. “Cuando nos vamos, nos traen la cuenta y les digo: ‘De ninguna manera’”, añadió.

El día que Moria Casán se mostró furiosa contra un restaurante de Mar del Plata. Foto: captura Infama.

Por último, Moria aseguró que después de esa cena, ella y otras personas se sintieron mal y que llegó a pensar en realizar una denuncia ante Bromatología: “Atendió pésimo a todo el mundo, dejó a los bailarines sin comer, por unos sándwiches espantosos, comida espantosa, que me hizo daño. Le voy a hacer una denuncia, me hiciste mal al estómago dos días, atrevida loca”.

La situación terminó convirtiéndose en uno de los tantos escándalos protagonizados por la diva y, con el paso de los años, la frase “japaleta” quedó vinculada con aquel episodio, que volvió a estar presente en las redes y ganó relevancia a partir de la ficción sobre la vida de Moria Casán, donde fue incluido.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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