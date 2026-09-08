Qué es de la vida de Carolina Chiappetta, la ex Gran Hermano recordada por un momento viral con Soledad Silveyra sobre el 11-S

Carolina Chiappetta es recordada por un momento viral con Soledad Silveyra en el Gran Hermano de 2001. Foto: Capturas de pantalla

Carolina Chiappetta fue la participante de Gran hermano que se enteró del ataque terrorista a las Torres Gemelas cuando salió de la casa y Soledad Silveyra le dijo: “Vas a tener que hacerte fuerte”. Ese anuncio quedó marcado en la historia de la televisión argentina.

A partir de ese anuncio, que la dejó impactada, supuso que la Argentina se encontraba en guerra y que su exnovio había muerto producto del conflicto bélico mundial. Sin embargo, los psicólogos de Gran Hermano la asistieron y, con el correr de los días, se tranquilizó. Meses después, pudo ver las imágenes reales del 11-S.

Solita Silveyra informando a una participante de Gran Hermano sobre la caída de las Torres Gemelas.

Carolina Chiappetta: su paso por Gran Hermano y el momento viral que protagonizó con Soledad Silveyra

El paso de Carolina por Gran Hermano se dio en 2001, cuando ella tenía apenas 22 años. Chiappetta decidió anotarse en el casting del reality que emitía Telefe. Este formato internacional despertaba la curiosidad de miles de jóvenes que se postulaban para ser parte y buscaban tener una oportunidad en los medios.

Antes de ingresar al programa, Carolina era azafata, una profesión que combinaba su fascinación por los aviones y el mundo aeronáutico. Sin embargo, apostó por un cambio en su vida, que implicaba una fuerte exposición pública.

Antes de ingresar al programa, Carolina era azafata, un oficio que combinaba su fascinación por los aviones y el mundo aeronáutico. Foto: @carochiappetta en Instagram

Su paso por la casa de Gran Hermano duró 43 días, en los que intentó armar alianzas desde un principio para no quedar aislada. Cuando finalmente hizo un complot junto a sus compañeros, fue nominada y posteriormente eliminada.

El momento viral que protagonizó junto a Solita Silveyra fue aquella situación que derivó en su salida de la casa. La famosa actriz argentina le comunicó en vivo que, mientras ella se encontraba dentro de la competencia, que habían atacado las Torres Gemelas en Nueva York.

Soledad Silveyra le comunicó en vivo que, mientras ella se encontraba dentro de la competencia, dos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas en Nueva York en aquel trágico episodio.

Carolina rompió en llanto frente a las cámaras en un estado de shock, y se convirtió en meme de redes sociales y compilados televisivos durante años.

Aquel episodio le generó una profunda angustia: “Quiero contar esto porque realmente... ustedes tienen que entender que yo no solo estuve aislada, sino que muerta de hambre, durmiendo mal y de repente, puf, salgo. Pasarela, (Mariano) Peluffo, gente. ¿Me entienden?“, comentó en una entrevista con La Nación.

Y agregó: “Me acuerdo que un tubo de alfajores Jorgito me lo comí entero en dos o tres pasos. Llego al estudio y Solita, mi familia, gente, mucha emoción, y conecto con la gente de la casa que para mí, para ese momento, algunas eran mis hermanas. Porque era todo muy movilizante el aislamiento. Y en un momento Solita me dice: ‘¿Y con tu pareja que rompiste antes de entrar?’. Y yo por dentro: ‘Ah no, ni idea’”.

A qué se dedica actualmente la ex participante de Gran Hermano

Tras su paso por el programa, Carolina continuó vinculada al medio televisivo y participó en reconocidos ciclos de entretenimiento como Sentí el verano y Videomatch, espacios que le permitieron mantener cierta presencia en la pantalla y afianzar el reconocimiento que había alcanzado ante el público. A pesar de las oportunidades que surgieron en el ámbito mediático y del interés que despertó su figura, su recorrido por la televisión fue relativamente breve, ya que nunca tuvo como prioridad convertir la popularidad en una carrera permanente dentro del espectáculo.

Caro Chiappetta, ex participante de GH, que al día de hoy se dedica a ser azafata. Foto: @carochiappetta en Instagram

Con el tiempo, decidió dar un giro a su vida y alejarse de la exposición pública. En lugar de perseguir una mayor notoriedad o prolongar su trayectoria en los medios, eligió enfocarse en su desarrollo personal y profesional lejos de las cámaras. En este sentido, retomó su vínculo con el mundo de la aviación, un sector en el que encontró estabilidad y realización, y en el que continúa desempeñándose hasta la actualidad.