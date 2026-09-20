Murió Jorge Zuhai Jury, hermano de Leonardo Favio y figura clave del cine argentino

Murió Jorge Zuhai Jury, hermano de Leonardo Favio. Foto: argentores

El escritor, guionista y director mendocino Jorge Zuhair Jury murió este domingo 20 de septiembre de 2026 a los 89 años. La noticia fue comunicada por Argentores, que lo recordó como “una figura central e imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural” de la Argentina. Hasta el momento, no se informó la causa de su fallecimiento.

Hermano y colaborador creativo de Leonardo Favio, Jury participó en los universos narrativos y guiones de películas fundamentales como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo y Gatica, el Mono. Su trabajo conjunto convirtió a ambos hermanos en una de las duplas más influyentes de la cinematografía argentina.

Además de su labor como escritor y guionista, incursionó en la dirección con películas como El fantástico mundo de la María Montiel, El largo viaje de Nahuel Pan y El piano mudo. A lo largo de su trayectoria recibió varios premios Cóndor de Plata y numerosos reconocimientos por su contribución al cine y a la literatura nacional.

Jorge Zuhair Jury y Leonardo Favio. Foto: Universidad del Cine

Quién fue Jorge Zuhair Jury, el hermano y socio creativo de Leonardo Favio

Jury fue un escritor, guionista y director de cine argentino nacido en 1937 en Luján de Cuyo, Mendoza. Hermano mayor de Leonardo Favio, desarrolló una obra estrechamente vinculada con las historias del interior del país, los sectores populares y los personajes marginados.

Su formación no siguió los caminos académicos tradicionales: los diferentes oficios que desempeñó, la lectura y la observación de la vida cotidiana alimentaron una mirada narrativa marcada por la pobreza, la desigualdad, la soledad y la dignidad de las personas sencillas. Esa sensibilidad fue la base de sus cuentos, novelas y guiones cinematográficos.

Junto con Leonardo Favio conformó una de las duplas creativas más importantes del cine argentino. Jury aportaba relatos, personajes, argumentos y guiones, mientras que Favio los transformaba con su particular lenguaje cinematográfico. De esa colaboración surgieron películas como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, Soñar, soñar y Gatica, el Mono.

En 1969 publicó El dependiente y otros cuentos. Algunos de sus relatos dieron origen a dos películas fundamentales dirigidas por su hermano: El dependiente y El romance del Aniceto y la Francisca. Décadas después, ese último universo volvió a la pantalla en Aniceto, estrenada en 2008.

Jury también construyó una trayectoria propia como realizador. En 1978 estrenó su primer largometraje, El fantástico mundo de la María Montiel, y posteriormente dirigió producciones como La mayoría silenciada, El largo viaje de Nahuel Pan, Doña Ana, Tobi y el libro mágico y El piano mudo. Además, trabajó con otros cineastas y escribió guiones para películas como Natasha y la versión animada de Martín Fierro.

A lo largo de su carrera recibió varios premios Cóndor de Plata por sus trabajos de argumento y guion, además de reconocimientos nacionales e internacionales. Aunque su figura tuvo menor exposición pública que la de Leonardo Favio, su escritura resultó decisiva para construir los personajes, conflictos y ambientes de algunas de las películas más recordadas de la cinematografía nacional. Por eso, suele ser considerado la “mitad secreta” de la obra del reconocido director mendocino.