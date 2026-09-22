Noche de los Bares Notables en el Microcentro: cinco joyas históricas, música gratis y un recorrido por el Buenos Aires secreto

Confitería La Ideal Foto: Instagram @confiterialaideal

Hay noches en las que el centro de Buenos Aires abandona su ritmo apurado y permite mirar aquello que, durante el día, suele pasar inadvertido. Detrás de puertas de madera, marquesinas antiguas y grandes ventanales sobreviven cafés, confiterías y billares que presenciaron buena parte de la historia porteña.

Ese patrimonio será protagonista de la quinta edición de La Noche de los Bares Notables, que se realizará el jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 17 y la medianoche. Más de 75 establecimientos de 25 barrios participarán con alrededor de 130 propuestas culturales y gastronómicas.

Habrá conciertos, recorridos guiados, espectáculos itinerantes, talleres, muestras, charlas y promociones especiales. El acceso general a las actividades será libre y gratuito, aunque estará sujeto a la capacidad de cada establecimiento.

El Microcentro, San Nicolás y el corredor de Avenida de Mayo concentran varios de los bares más representativos. Recorrerlos permitirá ingresar en una Buenos Aires de mármol, bronce, vitrales y conversaciones interminables, donde la literatura, el tango y la vida cotidiana convivieron durante generaciones.

Café Tortoni, el gran emblema de Avenida de Mayo

En Avenida de Mayo 825 se encuentra el Café Tortoni, considerado el café más antiguo de Buenos Aires. Fue fundado en 1858 y comenzó a funcionar en la esquina de Esmeralda y Rivadavia, antes de instalarse en su ubicación actual.

Su nombre fue elegido en homenaje a un célebre café parisino y su fachada sobre Avenida de Mayo fue diseñada en 1898 por el arquitecto Alejandro Christophersen.

En homenaje al Tortoni se festeja el Día de los cafés porteños. NA

Por sus mesas pasaron Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Federico García Lorca, Luigi Pirandello, Arthur Rubinstein y Carlos Gardel. Según una historia atribuida al poeta Enrique Cadícamo, Gardel tenía una mesa reservada junto a una ventana, alejada de las miradas de sus admiradores.

Las mesas de mármol, los retratos, las columnas y el subsuelo dedicado al tango conservan el espíritu de las antiguas tertulias porteñas.

Confitería La Ideal, la joya de los vitrales

A pocas cuadras, en Suipacha 384, aparece la Confitería La Ideal. Fue fundada en 1912 por Manuel Rosendo Fernández, un inmigrante español que imaginó un establecimiento con todos los lujos de comienzos del siglo XX.

Uno de sus principales tesoros es la cúpula centenaria compuesta por 60 paneles de vitrales. El edificio también conserva arañas, apliques originales y detalles en bronce, madera y dorado a la hoja.

Confitería La Ideal. Foto Instagram.

Después de cerrar en 2017, sus más de 2.000 metros cuadrados fueron restaurados y La Ideal reabrió sus puertas en noviembre de 2022.

Por sus salones pasaron Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi, Jorge Luis Borges y Carlos Gardel. Además, el director Alan Parker eligió el lugar para filmar escenas de la película Evita.

Durante la Noche de los Bares Notables, la Orquesta del Plata se presentará allí desde las 19, convirtiendo al salón en uno de los escenarios destacados de la jornada.

Los 36 Billares, un secreto debajo de Avenida de Mayo

El recorrido puede continuar en Los 36 Billares, ubicado en Avenida de Mayo 1271. El establecimiento abrió en 1894, cuando la avenida comenzaba a consolidarse como uno de los grandes paseos de Buenos Aires.

Los 36 Billares abrió sus puertas en julio de 1894 Foto: turismo.buenosaires

Su principal atractivo se encuentra debajo del nivel de la calle. En el subsuelo existe una tradicional sala con ocho mesas de billar que superan los 120 años de antigüedad, restauradas y todavía en funcionamiento.

Entre sus visitantes estuvieron Federico García Lorca, el escritor Abelardo Arias y reconocidos periodistas. En sus primeras décadas permanecía abierto durante las 24 horas y ofrecía espectáculos musicales, lo que lo convirtió en un verdadero refugio para artistas, jugadores y noctámbulos.

Bar Bidou y Boston City, otras paradas del Microcentro

La lista oficial de Bares Notables permite sumar otras alternativas. Una de ellas es Bar Bidou, situado en Avenida Roque Sáenz Peña 858, sobre Diagonal Norte. Su ubicación permite incorporarlo a un circuito que conecte Plaza de Mayo, el Obelisco y la calle Florida.

Otra parada es Boston City, en Florida 165. En la misma zona también se encuentran Claridge’s Bar, en Tucumán 535; Confitería Saint Moritz, en Esmeralda 894, y Almacén y Bar Lavalle, en Lavalle 1693.

Confitería Saint Moritz, San Nicolás. Foto: Festivales BA.

Estos establecimientos son reconocidos por su antigüedad, arquitectura, relevancia cultural y vínculo con la identidad porteña. El Programa de Bares Notables tiene su origen en la Ley 35 de 1998, que creó una comisión destinada a promover estos espacios y colaborar con su conservación.

Cómo organizar el recorrido por el centro porteño

Una opción es comenzar en el Café Tortoni, seguir por Los 36 Billares, avanzar hacia Diagonal Norte para conocer Bar Bidou y terminar en la Confitería La Ideal o en alguno de los establecimientos cercanos a Florida.

La programación también incluirá circuitos a pie por la avenida Callao, el Casco Histórico, San Telmo y el centro porteño. Uno de ellos, denominado “Derivas urbanas. Cultura e historia”, atravesará bares y espacios culturales vinculados con la historia de la ciudad.

Debido a la concurrencia prevista, se recomienda elegir las paradas con anticipación y revisar los horarios de cada actividad. La entrada gratuita no garantiza un lugar cuando se complete la capacidad.

Más que una salida gastronómica, La Noche de los Bares Notables será una oportunidad para descubrir el Microcentro desde otra perspectiva. Cada vitral, fotografía y mesa conserva relatos de una ciudad que cambió innumerables veces, pero que todavía encuentra en sus cafés un lugar para reunirse, conversar y mirar pasar la vida.

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