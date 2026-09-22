Tiene solo 6 capítulos, se basa en un bestseller de Claudia Piñeiro y es una de las miniseries de misterio más atrapantes para ver en Prime Video

Cómo es "Catedrales" la serie basada en una novela de Claudia Piñeiro para ver en Prime Video. Foto: Prime Video

Claudia Piñeiro es una de las autoras argentinas con más adaptaciones cinematográficas de nuestro país: desde Betibú (2014), Las viudas de los jueves (2009), Las grietas de Jara (2017), entre otras. Y esta última semana se estrenó una nueva serie audiovisual basada en, en este caso, en su novela Catedrales.

La producción se puede ver actualmente en la plataforma de streaming, Prime Video, y contiene una importante diferencia en cuanto a locación: la serie fue filmada en Chile en contraposición con lo que sucede en la novela que transcurre en Buenos Aires. La serie cuenta con dirección de Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín.

De qué trata Catedrales, el thriller dramático que se inspira en una novela de Claudia Piñeiro

La serie Catedrales sigue la vida de los Sardá, una familia sumamente religiosa y acomodada de la ciudad de Santiago de Chile. Lo interesante de su trama narrativa es que se desarrolla en dos líneas temporales con el objetivo de analizar la tragedia de la que son víctimas cada uno de los miembros del clan tras el brutal asesinato de Ana, la menor de los Sardá, en el año 1986.

A diferencia de la novela de Claudia Piñeiro, la serie transcurre en Chile. Foto: Prime Video

Luego, treinta años más tarde, su hermana Lía vuelve al lugar de los hechos para investigar -por pedido de su padre moribundo- qué ocurrió con la joven y, en este sentido, encontrar justicia. La adaptación cinematográfica reflexiona sobre diversas cuestiones como la culpa, la religión, los mandatos familiares, las obligaciones impuestas a la mujer y el aborto.

Del libro a la pantalla: qué cambia en la adaptación audiovisual de Catedrales

Catedrales, el libro homónimo de Claudia Piñeiro, se publicó en el año 2020 y rápidamente se convirtió en un verdadero éxito de ventas. La adaptación televisiva cuenta con algunas otras diferencias más allá de la cuestión geográfica. Existe otra importante distinción y que tiene que ver con su estructura narrativa.

Mientras el libro de la escritora argentina está contado a partir de siete voces de personas allegadas a Ana que intentan encontrar respuestas a lo ocurrido con la joven, los guionistas de la serie tuvieron que hacer una modificación y narrar los hechos siguiendo dos líneas temporales.

Catedrales, serie de Prime Video, se estrenó el 16 de septiembre y cuenta con 6 episodios. Foto: Prime Video

Asimismo, como transcurre en Chile, por supuesto, a diferencia de la novela la familia es de origen chileno. En tanto, el elenco posee actores de Chile, Argentina y Uruguay.

El elenco y equipo de producción que participó en Catedrales

Catedrales, ya disponible para ver en Prime Video, cuenta con la participación de un gran elenco conformado por: Paulina García, Alfredo Castro, Amparo Noguera, Ignacia Baeza, Viviana Dietz, Octavia Bernasconi, Carolina Kopelioff, Muriel Santa Ana, Marcelo Alonso, Giordano Rossi, Paulo Brunetti, y Rodrigo Walter.

Claudia Piñeiro no se involucró en el guion de la serie que estuvo a cargo de Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada. No obstante, participó como colaboradora autoral y estuvo presente en el desarrollo de la idea general. Por otro lado, la música original estuvo a cargo de Hernán Segret y la fotografía de Mauro Veloso.

La industria audiovisual y literatura argentina cuentan con numerosas adaptaciones en la historia del cine y de las series más allá de las obras de Claudia Piñeiro. Entre las más conocidas se encuentran Plata Quemada (2000) de Ricardo Piglia, La Fuga (2001) de Eduardo Sacheri, Distancia de Rescate (2021) de Samanta Schweblin y más recientemente Mátate, Amor (2025) de Ariana Harwicz.