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Tiene solo 6 capítulos, está basada en una novela y te atrapa desde el principio: combina misterio, drama y secretos familiares

Esta miniserie propone una historia atravesada por un crimen sin resolver, secretos familiares y una investigación que, décadas después, vuelve a poner el pasado en el centro de la escena.

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Tiene solo 6 capítulos, está basada en una novela y te atrapa desde el principio: combina misterio, drama y secretos familiares.
Tiene solo 6 capítulos, está basada en una novela y te atrapa desde el principio: combina misterio, drama y secretos familiares. Foto: Foto: Prime Video
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Catedrales es una nueva serie chilena de drama y suspenso basada en la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro. La producción llegó a Prime Video con una primera temporada de seis episodios, todos disponibles para ver.

La ficción propone una historia atravesada por un crimen, una familia marcada por los secretos y una investigación que vuelve a poner en escena hechos que parecían haber quedado enterrados para siempre.

Catedrales, la nueva miniserie de Prime Video. Foto: Foto: Prime Video

La producción está dirigida por Pepa San Martín y Fabiana Tiscornia y cuenta con un elenco encabezado por Alfredo Castro, Amparo Noguera e Ignacia Baeza, entre otros actores.

De qué trata “Catedrales”

La historia comienza con un hecho estremecedor: Ana Sardá (interpretada por Octavia Bernasconi) una joven de 17 años, es asesinada en Santiago de Chile. El crimen queda impune durante décadas y se convierte en una herida que permanece abierta dentro de su familia.

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Tiene solo 6 capítulos, se basa en un bestseller de Claudia Piñeiro y es una de las miniseries de misterio más atrapantes para ver en Prime Video

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La protagoniza Nicole Kidman, es una intensa miniserie psicológica y tiene apenas 6 episodios

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Esta miniserie cuenta solo con 6 capítulos. Foto: Foto: Prime Video

Treinta años después, la historia vuelve sobre ese asesinato cuando Lía, la hermana de Ana, regresa desde Europa y decide buscar respuestas. Lo que parecía ser un caso cerrado comienza a revelar nuevos detalles y secretos familiares.

A medida que avanza la investigación, aparecen relaciones ocultas, silencios y decisiones que permiten reconstruir qué ocurrió realmente aquella noche.

La serie utiliza dos líneas temporales para mostrar tanto los acontecimientos relacionados con el asesinato como las consecuencias que tuvieron sobre la familia a lo largo de los años.

Una historia marcada por los secretos familiares

Uno de los elementos centrales de Catedrales es la relación entre el misterio policial y los conflictos dentro de la familia Sardá.

La serie está basada en la novela de Claudia Piñeiro. Foto: Foto: Prime Video

El regreso de Lía provoca que hechos que durante años permanecieron ocultos comiencen a salir a la luz. La investigación también permite conocer diferentes versiones del pasado y comprender cómo los secretos fueron afectando a cada uno de los integrantes de la familia.

La religión y las creencias de los protagonistas también tienen un lugar importante en la trama, que combina misterio, drama familiar y suspenso.

La novela de Claudia Piñeiro que llegó a la pantalla

La serie adapta Catedrales, la novela publicada por Claudia Piñeiro. La autora argentina construyó en su obra una historia de misterio alrededor de un crimen y de los secretos que permanecen dentro de una familia durante décadas.

La adaptación televisiva lleva esa historia a una producción chilena y conserva uno de sus elementos centrales: la reconstrucción de un asesinato a través de diferentes personajes y momentos en el tiempo.

Cuántos capítulos tiene “Catedrales”

La primera temporada de Catedrales tiene seis capítulos. Los episodios tienen una duración aproximada de entre 38 y 47 minutos, según el capítulo, y todos están disponibles para ver.

Los capítulos se titulan:

  • Uno
  • Dos
  • Tres
  • Cuatro
  • Cinco
  • Seis

Cada episodio aporta nuevas piezas para reconstruir el misterio y conocer qué ocurrió con Ana y qué secretos permanecieron ocultos durante tantos años.

Quiénes actúan en “Catedrales”

El elenco está integrado por reconocidos actores chilenos y argentinos. Entre los principales nombres aparecen:

  • Alfredo Castro
  • Amparo Noguera
  • Ignacia Baeza
  • Marcelo Alonso
  • Muriel Santa Ana
  • Paulina García
  • Paula Luchsinger
  • Vivianne Dietz
  • Octavia Bernasconi
  • Carolina Kopelioff

La dirección está a cargo de Pepa San Martín y Fabiana Tiscornia, mientras que entre los productores figuran Pablo Cullel, Sebastián Ortega y Fabiana Tiscornia.

Dónde ver “Catedrales”

Catedrales se estrenó el 16 de septiembre de 2026 y está disponible en Prime Video, donde se pueden encontrar los seis episodios de la primera temporada.

La serie se presenta como una propuesta de drama, suspenso y misterio, ideal para quienes buscan una historia corta pero cargada de secretos, con un crimen que vuelve a ser investigado varias décadas después.

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