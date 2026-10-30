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Cómo es la lujosa casa de Maxi López en Argentina: tiene 5 habitaciones, muelle propio y está cerca de Wanda Nara

El exfutbolista se instaló en el país a principio de este año luego de estar dividido entre Argentina y Suiza por sus responsabilidades laborales y su familia.

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Así es la nueva casa de Maxi López en Argentina.
Así es la nueva casa de Maxi López en Argentina. Foto: Instagram: Maxi López
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Después de alternar su estadía entre Argentina a Suiza, Maxi López finalmente se instaló a principio de este año en la Argentina. En 2025, el exfutbolista participó de MasterChef Celebrity y se vio obligado a dividirse entre los países por su trabajo y su familia. En Buenos Aires cumplía con sus obligaciones y disfrutaba de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara, mientras que en Europa lo esperaba su pareja, Daniela Christiansson, junto a su hija Elle y Lando, que todavía estaba en la panza de su mamá.

A meses del nacimiento de su quinto hijo, López se mudó a Buenos Aires junto a su familia y alquiló una mansión, ubicada en el lujoso barrio de Nordelta, donde también vive Wanda con sus hijos. De esta manera, el exfutbolista podía estar cerca de ellos y también de los niños que tiene con Christiansson.

Así es la nueva casa de Maxi López en Argentina.
Así es la nueva casa de Maxi López en Argentina. Foto: Instagram: Maxi López

Según contaron en Sálvense quien pueda, el programa de Yanina Latorre, López habría llegado a un acuerdo inmobiliario con el papá de Ivana Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond.

La vivienda tiene un valor de más de 20 mil dólares mensuales y cuenta con una gran cantidad de ambientes: cinco habitaciones de grandes dimensiones, living, cocina, galería techada, piscina y un gran jardín que permite disfrutar de la naturaleza. Además cuenta con un muelle propio con vista al lago y las islas que rodean el complejo.

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Así es la nueva casa de Maxi López en Argentina.
Así es la nueva casa de Maxi López en Argentina. Foto: Instagram: Maxi López

El tierno posteo de Maxi López a Daniela Christiansson por el Día de la Madre

El domingo 18 de octubre se celebró el Día de la Madre en Argentina y Maxi López le dedicó un emotivo posteo a Daniela Christiansson, su pareja y madre de sus dos hijos más chicos. También, escribió unas palabras para su mamá.

“Hoy quiero dedicarles unas palabras a dos mujeres fundamentales en mi vida”, comenzó diciendo López en una publicación que estuvo acompañada por unas tiernas fotos en su cuenta de Instagram.

Así es la nueva casa de Maxi López en Argentina.
Así es la nueva casa de Maxi López en Argentina. Foto: Instagram: Maxi López

A mi mamá, por darme la vida, por enseñarme a caminarla y por ese amor incondicional que me acompaña siempre. Con los años entiendo y valoro cada vez más todo lo que hiciste por mí”, continuó. “A Daniela, mi compañera de vida, por el amor, la paciencia y la entrega con la que cuidás a nuestra familia. Verte como mamá me hace admirarte y amarte cada día más”, agregó.

Al final del posteo le agradeció a las dos por enseñarle “que el amor más grande no siempre se dice con palabras, se demuestra todos los días”. “Las amo y me siento afortunado de tenerlas en mi vida”, concluyó.

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