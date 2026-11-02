El lujoso regalo que preparan para los 100 años de Mirtha Legrand: será artesanal, tendrá oro y plata, y podría medir 30 centímetros

Mirtha Legrand. Foto: El Trece

Faltan tres meses para que Mirtha Legrand llegue a los 100 años y los preparativos para celebrar el centenario de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina ya comenzaron. Si bien todavía no se conocieron detalles oficiales sobre cómo será el festejo, en los últimos días trascendió que la conductora podría recibir un obsequio muy particular por parte del reconocido orfebre Juan Carlos Pallarol: se trata de una rosa de oro y plata de 30 centímetros, pensada especialmente para la histórica conductora.

Hace unas semanas comenzó a circular la versión de que Adrián Suar estaría al frente de la organización de la fiesta por el cumpleaños de la “Chiqui”. Ahora, a los rumores sobre la celebración se sumó un dato que despertó curiosidad debido a la pieza exclusiva para homenajearla.

Mirtha Legrand

La información fue revelada por Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, donde contó que Pallarols estaría trabajando en la elaboración de este particular obsequio. El orfebre es reconocido por sus creaciones de gran valor artístico, muchas de las cuales fueron realizadas para presidentes, papas y reyes. En esta oportunidad, el homenaje tendría un significado especial, ya que la rosa estaría vinculada con el nombre real de la conductora: Rosa María.

Además, el proyecto ya estaría en marcha y no sería un detalle que se está dejando para último momento. Según explicó el periodista, el diseño se encuentra bajo la supervisión de Nacho Viale, nieto de la diva, quien sigue de cerca cada aspecto de la preparación. “Se lo está haciendo con tiempo. Nacho Viale está siguiendo de cerca el diseño”, contó Méndez.

La salud de Mirtha Legrand

Después de permanecer durante 18 días en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía, Mirtha Legrand abandonó la institución el martes 6 de octubre y desde ese día continúa su recuperación en su domicilio.

La conductora había ingresado nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre, después de presentar una recaída en su estado de salud. En un primer momento, la institución informó que atravesaba un cuadro compatible con una neumopatía.

Mirtha Legrand. Foto: Instagram @mirthalegrand

Posteriormente, trascendió que se trataba de una neumonía bacteriana. Los médicos lograron identificar la bacteria y comenzaron el tratamiento correspondiente con antibióticos.

Ahora, la recuperación de Mirtha está bajo supervisión profesional, con controles sobre su evolución respiratoria y con la continuidad del tratamiento indicado por sus médicos. También podría seguir con la rehabilitación kinesiológica para recuperar fuerza y movilidad.