Cumplió 26 años, fue un éxito de taquilla, y ahora es un hito del cine latinoamericano protagonizado por Gael García Bernal

Amores Perros, la película de Gael García Bernal que lo catapultó al éxito internacional. Foto: IMDb

Muchos recuerdan a Gael García Bernal por sus papeles en indiscutidos clásicos del cine latinoamericano, pero fue Amores Perros (2000), la ópera prima de Alejandro González Iñárritu la que lo catapultó a la fama internacional. En esa película mexicana con guion de Guillermo Arriaga y música de Gustavo Santaolalla, el intérprete dio vida a un joven llamado Octavio que se ve contrariado por un amor prohibido: está enamorado de Susana, la novia de su hermano.

Este papel le permitió a Bernal, quien por ese entonces tenía solo 21 años, protagonizar otros prestigiosos filmes como El crimen del padre Amaro (2002), una película dirigida por Carlos Carrera y que trata sobre una red de negocios ilegales vinculados a la iglesia; y La Mala Educación (2002) de Pedro Almodóvar sobre un joven que se reúne con un ex compañero, ahora convertido en realizador para proponerle hacer una cinta denunciando los abusos sexuales que sufrieron de niños en una escuela católica.

Años más tarde, Gael interpretaría nada menos que a Ernesto “Che” Guevara en la película Diarios de Motocicleta (2004) de Walter Salles, en su etapa de juventud y durante los primeros viajes que realizó el mítico dirigente político por toda América Latina justo antes de participar en la Revolución Cubana de 1959.

Bernal luego trabajó con otros directores de renombre como Alfonso y Carlos Cuarón, Pablo Larraín y M. Night Shyamalan, entre otros. Pero, sin dudas, Amores Perros ocupa un lugar primordial en su filmografía y vale la pena recordarlo a 26 años de su estreno internacional.

“Amores Perros” cumplió 26 años y se puede ver en HBO Max

El filme de Alejandro González Iñárritu se lanzó mundialmente el 14 de mayo de 2000 en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia y solo un mes después en las salas de cine de México.

Hay algo trascendental en Amores Perros y que González Iñárritu se anotó como marca registrada y tiene que ver con la forma que eligió para contar la película. La estructura narrativa se contrapone totalmente al formato de inicio-nudo-desenlace que por excelencia se escoge para relatar una historia.

La segunda historia es sobre Daniel, un hombre de negocios que abandona a su familia para vivir con su amante, Valeria. Foto: IMDb

Amores Perros está atravesada por tres historias distintas que cuentan con personajes cuyas acciones tendrán efectos en la vida de los mismos de manera entrecruzada. Un accidente es el vehículo que encuentra esta cinta para conectar cada uno de los puntos.

Es importante entender que no se trata de una película de antología como podría ser Relatos Salvajes de Damián Szifrón o más recientemente Tipos de Gentileza del director griego Yorghos Lanthimos, que poseen diferentes relatos en un mismo largometraje pero que carecen de algún tipo de nexo entre sí: son historias que concluyen y que cuentan con su propia sinopsis.

En cambio, Amores Perros propone una dinámica de entrecruzamiento entre los personajes de la película que se irá desarrollando poco a poco y en cada escena. La primera historia del filme está protagonizada por Octavio (Gael García Bernal), quien para lograr escaparse con la novia de su hermano decide inmiscuirse en peleas clandestinas de perros con su mascota, Cofi, algo que desencadenará una tragedia con efectos irremediables.

La segunda historia nos trae a Daniel, un hombre de negocios que abandona a su familia para vivir con su amante, Valeria, una joven modelo. Sin embargo, el eseo de ambos se ve contrariado por un siniestro vehicular.

El Chivo, un antiguo guerrillero que termina en la calle es el protagonista de una de las historias de Amores Perros. Foto: IMDb

Finalmente, la tercera historia de Amores Perros gira en torno a El Chivo, un antiguo guerrillero que pasó años en prisión, se convirtió en sicario y luego quedó en situación de calle. El devenir de la trama lo vinculará con el perro de Octavio, Cofi, y con secretos de su pasado familiar que aún lo atormentan.

Un éxito de taquilla que consagró a Gael García Bernal: premios y reconocimientos de la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu

Amores Perros fue un rotundo éxito de taquilla comercial: recaudó un total de 95 millones de pesos mexicanos convirtiéndose en una de las películas más populares de esos años. Pero el triunfo de esta película no solo fue a nivel comercial, también fue muy bien recibida por la crítica.

Tal es así que obtuvo una nominación a los Premios Oscar en 2001 como “Mejor Película de Habla no Inglesa” y en la misma categoría en los Premios BAFTA, donde sí se quedó con el galardón. Asimismo, el filme de Alejandro González Iñárritu recibió 11 premios Ariel, incluyendo “Mejor Película” y “Mejor Dirección”.

Otros datos curiosos que seguro no conocías sobre “Amores Perros”

Sin dudas, Amores Perros cambió por completo la forma de narrar en pantalla grande y se convirtió en un hito del cine. Si bien algo similar ya había hecho Quentin Tarantino en Pulp Fiction, el recurso de contar historias entrecruzadas desde una mirada sensible y muy puntillosa sobre la realidad social fue única de Alejandro González Iñárritu.

De hecho, en los años siguientes, el director mexicano lanzó dos películas más similares: 21 gramos (2003) y Babel (2006), en donde también participa Gael García Bernal, y que quedaron enmarcadas en lo que se conoció como Trilogía de la Muerte.

Gael García Bernal tenía 21 años cuando interpretó a Octavio en Amores Perros. Foto: IMDb

El realizador volvió a utilizar el formato de historias entrecruzadas para reflexionar sobre el valor de la decisiones humanas y las consecuencias que las mismas puedan traer.

Por otra parte, González Iñárritu supo cómo retratar en su historia la desigualdad social existente en México a principios de siglos y hacer ese contraste entre la vida lujosa de una pareja en el Distrito Federal y las peleas clandestinas en los barrios populares del interior de la capital.

Entre otros datos curiosos sobre el filme, hay que decir que el año pasado, con motivo de su aniversario número 25, la película tuvo un re-estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes y tanto Alejandro González Iñárritu como Gael García Bernal viajaron a Francia para estar presentes en el lanzamiento de una versión restaurada de la cinta.

Aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ver esta joya del cine latinoamericano pueden hacerlo en la plataforma de streaming HBO Max.