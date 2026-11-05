Muerte de Jesús de Miguel: por qué la Justicia mantiene los resultados de la autopsia bajo reserva

Jesús de Miguel murió tras el choque. Foto: REUTERS

La investigación por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sumó un nuevo avance con la realización de la autopsia preliminar, aunque las conclusiones del examen forense todavía no fueron difundidas. La Justicia decidió mantener el informe bajo reserva para proteger la intimidad del futbolista y de su familia mientras busca determinar las causas concretas del fallecimiento.

El estudio se realizó durante la tarde del martes en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y será clave para establecer si la muerte estuvo directamente relacionada con el traumatismo torácico que sufrió durante el partido ante el FC Andorra.

El futbolista falleció a las 8 de la mañana del martes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde había sido trasladado después de protagonizar un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante los últimos minutos del encuentro.

La Justicia autorizó el traslado del cuerpo de Jesús de Miguel a Toledo

Mientras avanza la investigación, el juzgado que interviene en la causa autorizó el traslado de los restos del delantero a la Península, luego de recibir el pedido de sus familiares.

La intención de sus seres queridos es despedirlo en Toledo, donde se realizará el funeral en Navahermosa, localidad vinculada a su familia. La autorización judicial permitirá que puedan concretar la ceremonia mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte.

La investigación no se concentra únicamente en el impacto entre De Miguel y Owono, sino que también busca reconstruir la asistencia sanitaria que recibió el jugador después de quedar inconsciente sobre el campo.

La asistencia médica que recibió Jesús de Miguel en el campo. Foto: REUTERS

En ese sentido, los investigadores analizan el procedimiento de atención médica, la intervención de los profesionales que lo asistieron y el posterior traslado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde finalmente falleció.

Qué investiga la Justicia por la muerte del futbolista del Tenerife

La causa se inició de oficio y quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. El objetivo es reconstruir lo ocurrido y determinar si existió alguna conducta que pudiera tener consecuencias penales.

Uno de los elementos incorporados al expediente es el acta arbitral del encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra. Según ese documento, el arquero Jesús Owono recibió una tarjeta roja directa por impactar con fuerza excesiva contra De Miguel durante una disputa por la pelota, cuando ya se habían cumplido seis minutos de tiempo añadido. Sin embargo, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería muy difícil que el episodio derivara en un proceso penal si el choque se produjo durante una acción propia del juego.

Murió a los 30 años el futbolista español Jesús de Miguel

De todas maneras, la investigación deberá establecer si existió alguna conducta punible tanto en el desarrollo de la jugada como en la atención médica que recibió el delantero después del impacto. Por ahora, la Justicia mantiene bajo reserva las conclusiones del examen forense y no difundió detalles sobre los hallazgos.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las diligencias para reconstruir los últimos minutos del partido, la asistencia que recibió el jugador en el campo y su posterior atención hospitalaria. La investigación busca establecer qué ocurrió desde el momento del choque hasta su fallecimiento.