comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Muerte de Jesús de Miguel: por qué la Justicia mantiene los resultados de la autopsia bajo reserva

El delantero del Tenerife murió tras un choque con el arquero del Andorra durante un partido. Los investigadores buscan determinar si el traumatismo torácico provocó su muerte y analizan la asistencia médica que recibió antes de ser trasladado al hospital.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jesús de Miguel murió tras el choque
Jesús de Miguel murió tras el choque. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La investigación por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sumó un nuevo avance con la realización de la autopsia preliminar, aunque las conclusiones del examen forense todavía no fueron difundidas. La Justicia decidió mantener el informe bajo reserva para proteger la intimidad del futbolista y de su familia mientras busca determinar las causas concretas del fallecimiento.

El estudio se realizó durante la tarde del martes en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y será clave para establecer si la muerte estuvo directamente relacionada con el traumatismo torácico que sufrió durante el partido ante el FC Andorra.

El futbolista falleció a las 8 de la mañana del martes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde había sido trasladado después de protagonizar un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante los últimos minutos del encuentro.

La Justicia autorizó el traslado del cuerpo de Jesús de Miguel a Toledo

Mientras avanza la investigación, el juzgado que interviene en la causa autorizó el traslado de los restos del delantero a la Península, luego de recibir el pedido de sus familiares.

Contenido Recomendado

Encontraron muerta a una joven que había desaparecido tras llevar a sus hijas a la escuela y detuvieron a su novio

Encontraron muerta a Estefanía Crystal Monzón.

Tenía 21 años, murió aplastado mientras trabajaba y ahora multaron a la empresa responsable

Un hombre murió aplastado cambiando un neumático

La intención de sus seres queridos es despedirlo en Toledo, donde se realizará el funeral en Navahermosa, localidad vinculada a su familia. La autorización judicial permitirá que puedan concretar la ceremonia mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte.

La investigación no se concentra únicamente en el impacto entre De Miguel y Owono, sino que también busca reconstruir la asistencia sanitaria que recibió el jugador después de quedar inconsciente sobre el campo.

La asistencia médica que recibió Jesús de Miguel en el campo
La asistencia médica que recibió Jesús de Miguel en el campo. Foto: REUTERS

En ese sentido, los investigadores analizan el procedimiento de atención médica, la intervención de los profesionales que lo asistieron y el posterior traslado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde finalmente falleció.

Qué investiga la Justicia por la muerte del futbolista del Tenerife

La causa se inició de oficio y quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. El objetivo es reconstruir lo ocurrido y determinar si existió alguna conducta que pudiera tener consecuencias penales.

Uno de los elementos incorporados al expediente es el acta arbitral del encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra. Según ese documento, el arquero Jesús Owono recibió una tarjeta roja directa por impactar con fuerza excesiva contra De Miguel durante una disputa por la pelota, cuando ya se habían cumplido seis minutos de tiempo añadido. Sin embargo, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería muy difícil que el episodio derivara en un proceso penal si el choque se produjo durante una acción propia del juego.

Murió a los 30 años el futbolista español Jesús de Miguel
Murió a los 30 años el futbolista español Jesús de Miguel

De todas maneras, la investigación deberá establecer si existió alguna conducta punible tanto en el desarrollo de la jugada como en la atención médica que recibió el delantero después del impacto. Por ahora, la Justicia mantiene bajo reserva las conclusiones del examen forense y no difundió detalles sobre los hallazgos.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las diligencias para reconstruir los últimos minutos del partido, la asistencia que recibió el jugador en el campo y su posterior atención hospitalaria. La investigación busca establecer qué ocurrió desde el momento del choque hasta su fallecimiento.

MuerteAutopsiaFútbolEspaña
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

    Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

  2. Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión

    Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión

  3. Cristiano Ronaldo y su provocador mensaje tras quedarse con el “Balón de Oro de todos los tiempos”

    Cristiano Ronaldo y su provocador mensaje tras quedarse con el “Balón de Oro de todos los tiempos”

  4. Fórmula 1:Colapinto finalizó octavo en el GP de México, donde Kimi Antonelli se proclamó como nuevo campeón mundial

    Fórmula 1: Colapinto finalizó octavo en el GP de México, donde Kimi Antonelli se proclamó como nuevo campeón mundial

  5. Con dos caras nuevas y el regreso de un campeón del mundo, Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos de noviembre

    Con dos caras nuevas y el regreso de un campeón del mundo, Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos de noviembre
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Frío y rápido saludo entre Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana:el video del encuentro

Saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez en la XXX Cumbre Iberoamericana en España

En su primera actividad en España, Javier Milei se reunió con Santiago Abascal:cómo sigue su agenda

A días del recambio del Consejo de la Magistratura, se aprobaron más de 70 ternas para cubrir cargos claves y dar respuesta al conflicto de las vacantes

El Senado dio dictamen al nuevo proyecto de Discapacidad:tras la aprobación en Diputados, busca convertirlo en ley el 19 de noviembre

Economía

Cuánto dinero de coparticipación le entregó el Gobierno a las provincias este 2026 y qué impuestos regionales busca eliminar

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

Internacionales

Tenía 21 años, murió aplastado mientras trabajaba y ahora multaron a la empresa responsable

Un hombre murió aplastado cambiando un neumático

No habrá alcalde argentino en Miami:el revés en las urnas para Alberto Zaltzberg, el porteño que competía en las midterms de EEUU

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Elecciones de medio término en Estados Unidos:las 5 claves que explican la derrota de Donald Trump y qué se viene para su Gobierno