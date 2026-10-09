Fiesta Nacional e Internacional del Caballo: Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Q’Lokura, Karina y muchos artistas más se presentan este fin de semana

Una multitudinaria fiesta con artistas de primer nivel se lleva a cabo del 8 al 11 de octubre en Trancas, Tucumán. Con la presencia de LBC y Euge Quevedo, el Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Q’ Lokura y Karina, entre otros, el festival busca atraer a público de todas las edades y gustos musicales varios.
Al estilo Jesús María, cuenta con show de jineteada y de distintas academias folclóricas. Los caballos son los verdaderos protagonistas del evento, participan en competiciones de destrezas criollas y acompañan en desfiles de agrupaciones gauchas. Además, hay un concurso de caballos peruanos que busca demostrar al mejor en su especie.
La primera noche del festival tuvo como estrellas a LBC y Euge Quevedo, Christian Herrera, Los Tekis y Campedrinos.
Grilla de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo: día por día
Viernes 9 de octubre
- Q’Lokura
- Rombai
- Lázaro Caballero
- Destino San Javier
- Dany Hoyos
Sábado 10 de octubre
- Abel Pintos
- Nahuel Pennisi
- Los Herrera
- Karma Sudaka
- Orellana Luca
- Coroico
Domingo 11 de octubre
- Marama
- El Chaqueño Palavecino
- Karina
- Las Voces de Orán
Cuánto salen las entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo
Las entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo salen individualmente $20.000 por persona por día y pueden conseguirse online vía Pase Show o en puntos de venta físicos en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
Sin embargo, aquellos que son vecinos del Municipio de Trancas pueden ingresar gratis presentando el DNI al igual que aquellos titulares del Certificado Único de Discapacidad sumados a un acompañante.
Otros artistas que allí se presentarán son:
- Ballet del Festival: Malvinas...Tributo a la Valentía
- Martín Vazquez
- Hugo Silva
- Insagio
- Impacto Imperial
- Miguel Ángel Costilla
- Heber Retamar
- Joaquín Vallejo
- D’ Pura Cepa
- Alborada
- Los Centeno
- Dúo Benjamin
- Emilio Delgado
- Pamela Ríos
- De Madera Criolla
Además, el festival puede verse vía Youtube en el canal oficial de la Municipalidad de Trancas.
¿Cómo llegar al Festival Nacional e Internacional del Caballo desde Buenos Aires?
En auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Trancas, Tucumán, el recorrido es de 15 horas. Por otro lado, aquellos que optan por un viaje en avión, con precios desde $101,552, el mismo llega al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo (TUC) en San Miguel de Tucumán en dos horas, y desde allí se debe viajar en colectivo o remis hasta Trancas durante una hora.