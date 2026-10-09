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Fiesta Nacional e Internacional del Caballo: Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Q’Lokura, Karina y muchos artistas más se presentan este fin de semana

Con una convocatoria multitudinaria y una grilla que reúne a figuras como Abel Pintos, Q’Lokura, Karina, El Chaqueño Palavecino, Rombai y Marama, la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo transforma a Trancas en el gran epicentro de la música, la tradición gaucha y las destrezas criollas.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Fiesta Nacional e Internacional del Caballo
Fiesta Nacional e Internacional del Caballo Foto: -
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Una multitudinaria fiesta con artistas de primer nivel se lleva a cabo del 8 al 11 de octubre en Trancas, Tucumán. Con la presencia de LBC y Euge Quevedo, el Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Q’ Lokura y Karina, entre otros, el festival busca atraer a público de todas las edades y gustos musicales varios.

Al estilo Jesús María, cuenta con show de jineteada y de distintas academias folclóricas. Los caballos son los verdaderos protagonistas del evento, participan en competiciones de destrezas criollas y acompañan en desfiles de agrupaciones gauchas. Además, hay un concurso de caballos peruanos que busca demostrar al mejor en su especie.

La primera noche del festival tuvo como estrellas a LBC y Euge Quevedo, Christian Herrera, Los Tekis y Campedrinos.

Grilla de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo: día por día

Viernes 9 de octubre

  • Q’Lokura
  • Rombai
  • Lázaro Caballero
  • Destino San Javier
  • Dany Hoyos

Sábado 10 de octubre

  • Abel Pintos
  • Nahuel Pennisi
Nahuel Pennisi artista argentino
Nahuel Pennisi se presentará este sábado en la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo. Foto: Prensa Usina del Arte
  • Los Herrera
  • Karma Sudaka
  • Orellana Luca
  • Coroico

Domingo 11 de octubre

  • Marama
  • El Chaqueño Palavecino
  • Karina
  • Las Voces de Orán

Cuánto salen las entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo

Las entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo salen individualmente $20.000 por persona por día y pueden conseguirse online vía Pase Show o en puntos de venta físicos en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

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Sin embargo, aquellos que son vecinos del Municipio de Trancas pueden ingresar gratis presentando el DNI al igual que aquellos titulares del Certificado Único de Discapacidad sumados a un acompañante.

Otros artistas que allí se presentarán son:

  • Ballet del Festival: Malvinas...Tributo a la Valentía
  • Martín Vazquez
  • Hugo Silva
  • Insagio
  • Impacto Imperial
  • Miguel Ángel Costilla
  • Heber Retamar
  • Joaquín Vallejo
  • D’ Pura Cepa
  • Alborada
  • Los Centeno
  • Dúo Benjamin
  • Emilio Delgado
  • Pamela Ríos
  • De Madera Criolla

Además, el festival puede verse vía Youtube en el canal oficial de la Municipalidad de Trancas.

¿Cómo llegar al Festival Nacional e Internacional del Caballo desde Buenos Aires?

En auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Trancas, Tucumán, el recorrido es de 15 horas. Por otro lado, aquellos que optan por un viaje en avión, con precios desde $101,552, el mismo llega al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo (TUC) en San Miguel de Tucumán en dos horas, y desde allí se debe viajar en colectivo o remis hasta Trancas durante una hora.

Fiestas RegionalesMúsicaChaqueño PalavecinoAbel Pintos
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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