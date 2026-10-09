Fiesta Nacional e Internacional del Caballo: Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Q’Lokura, Karina y muchos artistas más se presentan este fin de semana

Fiesta Nacional e Internacional del Caballo Foto: -

Una multitudinaria fiesta con artistas de primer nivel se lleva a cabo del 8 al 11 de octubre en Trancas, Tucumán. Con la presencia de LBC y Euge Quevedo, el Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Q’ Lokura y Karina, entre otros, el festival busca atraer a público de todas las edades y gustos musicales varios.

Al estilo Jesús María, cuenta con show de jineteada y de distintas academias folclóricas. Los caballos son los verdaderos protagonistas del evento, participan en competiciones de destrezas criollas y acompañan en desfiles de agrupaciones gauchas. Además, hay un concurso de caballos peruanos que busca demostrar al mejor en su especie.

La primera noche del festival tuvo como estrellas a LBC y Euge Quevedo, Christian Herrera, Los Tekis y Campedrinos.

Grilla de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo: día por día

Viernes 9 de octubre

Q’Lokura

Rombai

Lázaro Caballero

Destino San Javier

Dany Hoyos

Sábado 10 de octubre

Abel Pintos

Nahuel Pennisi

Nahuel Pennisi se presentará este sábado en la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo. Foto: Prensa Usina del Arte

Los Herrera

Karma Sudaka

Orellana Luca

Coroico

Domingo 11 de octubre

Marama

El Chaqueño Palavecino

Karina

Las Voces de Orán

Cuánto salen las entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo

Las entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo salen individualmente $20.000 por persona por día y pueden conseguirse online vía Pase Show o en puntos de venta físicos en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

Sin embargo, aquellos que son vecinos del Municipio de Trancas pueden ingresar gratis presentando el DNI al igual que aquellos titulares del Certificado Único de Discapacidad sumados a un acompañante.

Otros artistas que allí se presentarán son:

Ballet del Festival: Malvinas...Tributo a la Valentía

Martín Vazquez

Hugo Silva

Insagio

Impacto Imperial

Miguel Ángel Costilla

Heber Retamar

Joaquín Vallejo

D’ Pura Cepa

Alborada

Los Centeno

Dúo Benjamin

Emilio Delgado

Pamela Ríos

De Madera Criolla

Además, el festival puede verse vía Youtube en el canal oficial de la Municipalidad de Trancas.

¿Cómo llegar al Festival Nacional e Internacional del Caballo desde Buenos Aires?

En auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Trancas, Tucumán, el recorrido es de 15 horas. Por otro lado, aquellos que optan por un viaje en avión, con precios desde $101,552, el mismo llega al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo (TUC) en San Miguel de Tucumán en dos horas, y desde allí se debe viajar en colectivo o remis hasta Trancas durante una hora.