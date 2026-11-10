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Llegaron desde Persia y se convirtieron en un clásico argentino: dónde conseguir las mejores empanadas de Buenos Aires y probar recetas con más de 200 años de historia

Fritas, al horno, salteñas, tucumanas o catamarqueñas: Buenos Aires reúne versiones de uno de los platos más representativos del país. Un recorrido por locales históricos, pequeños secretos de barrio y recetas transmitidas durante generaciones.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Empanadas
Las empanadas, un clásico que atraviesa la historia argentina Foto: Instagram @lamorena.ba
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Pocas comidas despiertan una discusión tan apasionada como la empanada. Cada provincia defiende su receta, sus ingredientes y hasta la cantidad correcta de pliegues del repulgue. Sin embargo, Buenos Aires se convirtió en un extraordinario punto de encuentro, donde conviven preparaciones llegadas desde Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

Aunque actualmente es imposible separarla de la identidad argentina, la historia de la empanada comenzó a miles de kilómetros del Río de la Plata. Sus antecedentes se remontan a preparaciones originadas en Persia hace más de 2.000 años, que posteriormente habrían llegado a la península ibérica por influencia de los pueblos árabes.

Con los conquistadores españoles, aquella receta cruzó el océano y se instaló definitivamente en América. En tiempos del Virreinato ya se preparaba en hogares y era ofrecida por vendedores callejeros. Durante la Revolución de Mayo de 1810, la empanada formaba parte de la alimentación cotidiana, mucho antes de transformarse en un clásico de reuniones familiares y celebraciones.

Dónde comer las mejores empanadas de Buenos Aires

Uno de los lugares que mejor conserva la tradición riojana es El Gauchito, ubicado en avenida Independencia 414, en San Telmo. Su especialidad es la empanada frita de carne cortada a cuchillo, preparada con roast beef, abundante cebolla, papa, verdeo, huevo y aceitunas.

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La proporción utilizada en la receta ayuda a explicar su reconocida jugosidad: dos kilos de cebolla por cada kilo de carne. El pequeño local fue destacado por guías gastronómicas internacionales y su preparación llegó incluso a la televisión española.

Empanadas
Cada región conserva su propia receta y tradición Foto: Instagram @elgauchitoempanadas_

Para quienes prefieren las empanadas salteñas, una parada fundamental es Peña La Morena, en Austria 2031, Recoleta. El espacio abrió en 2018 impulsado por dos amigos salteños que buscaban recrear en Buenos Aires los sabores de su provincia.

Allí, las empanadas se elaboran con masa casera, carne cortada a cuchillo y se acompañan con yasgua, la tradicional salsa norteña de tomate y picante. La experiencia se completa con música y guitarreadas, por lo que el restaurante funciona como una pequeña peña salteña en territorio porteño.

El secreto catamarqueño escondido en una galería

En el centro de la Ciudad aparece otro clásico: La Cocina, una casa especializada en empanadas catamarqueñas que funciona desde 1977. Uno de sus locales se encuentra en Florida 142, al fondo de una galería, mientras que el segundo está en avenida Pueyrredón 1508.

Empanadas
Carne cortada a cuchillo, uno de los rellenos más buscados Foto: Instagram @elgauchitoempanadas_

Sus empanadas se distinguen por una masa gruesa, amarillenta y preparada con materia grasa y especias. Además de la clásica de carne, sobresalen la “Pikachu”, de queso y cebolla picante, y la de pascualina.

La propuesta demuestra que no siempre es necesario entrar en un restaurante elegante para encontrar un sabor memorable. En Buenos Aires, algunas de las mejores recetas sobreviven en pequeños mostradores, galerías antiguas y cocinas que repiten los mismos movimientos desde hace décadas.

Sabores tucumanos, bolivianos y sanjuaninos

La ruta puede continuar en La Morada, cuya sede de avenida Hipólito Yrigoyen 778 es conocida por sus empanadas tucumanas, especialmente la versión de carne picante. La receta privilegia la masa fina, el relleno jugoso y la intensidad de los condimentos.

Empanadas
Buenos Aires reúne recetas de todas las provincias Foto: Instagram @lamorena.ba

En Belgrano, La Paceña, situada en Echeverría 2570, propone una experiencia diferente. Sus empanadas de influencia boliviana tienen una masa gruesa, dulce y amarillenta, que equilibra el picante de los rellenos de carne, pollo o queso y cebolla.

Otro nombre imprescindible es El Sanjuanino, un restaurante con cerca de medio siglo de trayectoria cuya sede de Retiro se volvió una de las más emblemáticas de la Ciudad. Las versiones de carne, humita y verdura se destacan por su masa artesanal y sus rellenos generosos.

Las pizzerías que crearon la empanada porteña

Buenos Aires también desarrolló una identidad propia. Con la inmigración italiana de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la empanada encontró un lugar definitivo dentro de las pizzerías, junto a la muzzarella, la fugazzetta y la fainá.

Entre los clásicos se encuentran Banchero, en avenida Almirante Brown 1220, y Pin Pun, en avenida Corrientes 3954. Mientras el primero conserva una tradición ligada al puerto y a La Boca, el segundo representa el ritual urbano de comer una empanada frita, caliente y de pie frente al mostrador.

Cuánto cuesta comer en Banchero Foto: Instagram Banchero

Las propuestas contemporáneas también ganaron terreno. La Imperfecta, en Honduras 4416, se especializa en empanadas y vinos, mientras que Picsa, en Nicaragua 4896, ofrece una versión frita de cebolla asada y cuatro quesos.

Así, la búsqueda de la mejor empanada porteña no conduce a una sola respuesta. Cada local cuenta una parte diferente de la historia argentina: la inmigración, las tradiciones provinciales, la cocina familiar y el hábito de compartir. Quizás ese sea su verdadero secreto: dentro de una pequeña porción de masa puede entrar un país entero.

TurismoEmpanadasGastronomíaCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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