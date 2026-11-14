Nació como un puesto de vigilancia en 1663 y enfrentó a soldados brasileños en 1826: el pueblo de Buenos Aires con más de 360 años de historia a 106 kilómetros de CABA

Atalaya, el pueblo bonaerense con más de 360 años de historia Foto: Facebook / Gabriel Ruarte

A 106 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Atalaya conserva una historia anterior a su formación como pueblo. Esta localidad de Magdalena, cercana al Río de la Plata, surgió como puesto de vigilancia colonial y fue escenario de enfrentamientos militares y una intensa producción saladeril. Sus orígenes se remontan a 1663 y uno de sus episodios más recordados ocurrió en 1826, cuando un grupo de gauchos resistió a tropas brasileñas.

Hoy, sus calles tranquilas y paisajes ribereños contrastan con aquel pasado estratégico. Las construcciones históricas, su pasado industrial y los relatos locales permiten descubrir otra faceta de Buenos Aires, lejos de los destinos turísticos más concurridos.

Atalaya: el puesto colonial que dio origen a un pueblo bonaerense en 1663

El 10 de enero de 1663 se considera tradicionalmente la fecha de origen de Atalaya, vinculada con una guardia que observaba el movimiento de embarcaciones en el Río de la Plata. Las autoridades españolas controlaban las costas para detectar barcos extranjeros, prevenir incursiones y combatir el contrabando.

Las costas de Atalaya fueron escenario de un combate contra tropas brasileñas en 1826 Foto: Facebook / Gabriel Ruarte

El nombre remite a una estructura elevada de observación. Su ubicación junto al arroyo Atalaya ofrecía una posición estratégica por el acceso desde el río hacia el interior bonaerense. Mapas de 1675 y 1685 ya señalaban una torre de vigilancia en la zona. Sin embargo, la presencia de una guardia no significaba que existiera una población organizada: el asentamiento permanente se consolidó mucho después, impulsado por nuevas actividades económicas.

El combate de 1826: la resistencia de 25 gauchos frente a 65 soldados brasileños

Durante la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil, de 1825 a 1828, la costa bonaerense tuvo un papel importante. El bloqueo naval y los movimientos de embarcaciones obligaban a mantener puestos de observación y defensa a lo largo del estuario.

Las calles de Atalaya conservan la tranquilidad del interior bonaerense Foto: Facebook / Gabriel Ruarte

El 24 de agosto de 1826, tropas brasileñas desembarcaron cerca de Atalaya. Según relatos locales, eran unos 65 soldados armados con fusiles y sables, mientras que la defensa reunió aproximadamente a 25 gauchos a caballo, equipados principalmente con lanzas y armas blancas. El enfrentamiento terminó con la retirada de los desembarcados. Las crónicas mencionan cinco muertos y tres heridos, aunque no aclaran a qué bando pertenecían.

El episodio quedó incorporado a la memoria histórica local. Además, el pequeño puerto y las características del arroyo ofrecían refugio a embarcaciones rioplatenses durante el conflicto, una señal de la importancia militar que tuvo este rincón bonaerense.

La fiebre amarilla de 1871 y el auge de los saladeros

Décadas después, la epidemia de fiebre amarilla que golpeó Buenos Aires en 1871 contribuyó indirectamente al crecimiento de Atalaya. Las autoridades cuestionaron las condiciones sanitarias de los saladeros y restringieron su actividad, lo que favoreció su traslado. Actualmente se sabe que la enfermedad se transmite por mosquitos infectados, no por esos establecimientos.

Atalaya se encuentra a 106 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires Foto: Facebook / Gabriel Ruarte

Gracias a su conexión fluvial, Atalaya recibió seis saladeros entre 1871 y 1877, instalados en las márgenes del arroyo Buñirigo. Procesaban carne, cueros, grasas y otros productos ganaderos. Entre ellos se destacó el de Lázaro Repetto y Compañía, inaugurado en 1872. La actividad atrajo inmigrantes y trabajadores: algunas estimaciones históricas calculan que, hacia fines de esa década, el lugar llegó a reunir alrededor de 4.000 habitantes.

Qué conocer en Atalaya, el pueblo histórico cercano a Magdalena

El período de prosperidad dejó un patrimonio que todavía ayuda a reconstruir su pasado. Entre sus referencias está la capilla Santa Rosa de Lima, de 1889, junto con sectores asociados al puerto y vestigios de la industria saladeril. En 1893 llegó el ferrocarril, que mejoró las comunicaciones con Magdalena y La Plata, aunque el avance de los frigoríficos aceleró posteriormente el declive de los saladeros.

Actualmente, Atalaya invita a recorrer sus calles, acercarse al paisaje costero y conocer tradiciones como sus carnavales. A poco más de ocho kilómetros de Magdalena, este rincón bonaerense reúne vigilancia colonial, resistencia militar y desarrollo industrial. Más de 360 años después de sus orígenes, ofrece una mirada diferente sobre cómo crecieron las pequeñas localidades de la provincia.