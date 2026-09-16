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Fiesta Provincial de la Guampa 2026: cuándo será el particular evento que celebra la tradición rural y reparte premios

La tradicional celebración correntina ya tiene fecha confirmada. El evento reunirá a artesanos, vecinos y visitantes en una jornada que premiará a las mejores guampas naturales y trabajadas, además de distinguir las piezas más grandes y más pequeñas del certamen.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Vecinos, artesanos y visitantes participan cada año de la Fiesta Provincial de la Guampa, uno de los eventos culturales más representativos de Empedrado, Corrientes.
Vecinos, artesanos y visitantes participan cada año de la Fiesta Provincial de la Guampa, uno de los eventos culturales más representativos de Empedrado, Corrientes.
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La Fiesta Provincial de la Guampa volverá a reunir a vecinos y turistas en Empedrado, Corrientes, donde el próximo 11 de octubre se desarrollará una nueva edición de una de las celebraciones más representativas de las tradiciones correntinas. La cita será en el camping “Gerónimo Merello”, escenario elegido para una jornada dedicada a la cultura local y al trabajo artesanal.

La propuesta busca destacar el valor cultural de la guampa, un objeto estrechamente ligado a las costumbres rurales del nordeste argentino y que forma parte de la identidad de numerosas comunidades de la región.

Cuándo y dónde será la Fiesta Provincial de la Guampa

La nueva edición se desarrollará el 11 de octubre en el camping “Gerónimo Merello” de Empedrado, localidad ubicada a orillas del río Paraná y reconocida por sus propuestas turísticas y culturales.

Con una convocatoria abierta a vecinos y visitantes, la Fiesta Provincial de la Guampa se perfila como una de las celebraciones más singulares del calendario correntino, combinando tradición, artesanía e identidad regional en una jornada pensada para toda la familia.

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Participantes y público durante una edición de la Fiesta Provincial de la Guampa en Empedrado, Corrientes.
Vecinos, artesanos y visitantes participan cada año de la Fiesta Provincial de la Guampa, uno de los eventos culturales más representativos de Empedrado, Corrientes.

Los premios que se entregarán durante la jornada

Uno de los momentos más esperados del evento será la elección de las mejores piezas presentadas por los participantes. El certamen reconocerá distintas categorías que ponen en valor tanto las características naturales como el trabajo de elaboración artesanal.

Los premios estarán divididos en cuatro rubros:

  • Mejor Guampa Artesanal
  • Mejor Guampa Natural
  • Guampa Más Grande
  • Guampa Más Chica

Cada categoría buscará destacar aspectos diferentes de estas piezas, desde la creatividad y el detalle de los trabajos realizados por artesanos hasta aquellas que sobresalen por sus dimensiones o por sus condiciones naturales.

Una tradición que mantiene viva la identidad correntina

La celebración forma parte del calendario de fiestas populares de Corrientes, espacios que cada año convocan a cientos de personas para preservar y difundir prácticas culturales transmitidas de generación en generación.

Además de la competencia, la jornada servirá como punto de encuentro para compartir experiencias, exhibir producciones vinculadas a la temática y fortalecer el vínculo de la comunidad con sus costumbres.

Participantes y público durante una edición de la Fiesta Provincial de la Guampa en Empedrado, Corrientes.
Vecinos, artesanos y visitantes participan cada año de la Fiesta Provincial de la Guampa, uno de los eventos culturales más representativos de Empedrado, Corrientes. Foto: Empedrado

Cómo llegar a Empedrado desde CABA

Para llegar a la famosa Fiesta Provincial de la Guampa en Empedrado, Corrientes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), hay que recorrer aproximadamente 900 kilómetros hacia el norte.

En auto

El viaje en auto lleva unas 10 horas dependiendo del tránsito. El camino más común y directo es el siguiente:

  1. Salida de CABA: Tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9).
  2. Complejo Zárate-Brazo Largo: Desviar hacia la Ruta Nacional 12 para cruzar a la provincia de Entre Ríos.
  3. Ruta de la Mesopotamia: Continuar por la Ruta Nacional 14 (Autovía José Gervasio Artigas) en dirección norte hasta la localidad de Mercedes o Curuzú Cuatiá.
  4. Cruce provincial: Tomar la Ruta Nacional 119, luego la Ruta Nacional 123 hacia el oeste.
  5. Tramo final: Empalmar nuevamente con la Ruta Nacional 12 hacia el norte, la cual te deja directamente en el acceso principal a Empedrado.

En micro (La opción más tranquila)

Podés viajar de forma directa en ómnibus de larga distancia partiendo desde la Terminal de Retiro.

  • Empresas: Varias líneas como Flechabus, Rutatlántica o Vía Tac hacen el recorrido directo hasta la terminal de Empedrado.
  • Duración: El trayecto demora entre 11 y 14 horas.
  • Costos: Los pasajes arrancan aproximadamente desde los $55.000 por tramo, dependiendo de la anticipación y el tipo de servicio.

En avión + colectivo

Si preferís ahorrar tiempo de viaje, podés combinar un vuelo con transporte terrestre:

  1. Volar desde el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) hasta el Aeropuerto Internacional de Corrientes (CNQ) o el Aeropuerto de Resistencia (Chaco). El vuelo dura apenas 1 hora y media.
  2. Desde la Terminal de Ómnibus de Corrientes Capital, tomar un colectivo interurbano (como la empresa Silvia) o un micro de corta distancia hacia Empedrado.
  3. Este último tramo terrestre es de solo 60 kilómetros y demora menos de una hora.
Fiestas RegionalesBuenos AiresTradición
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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