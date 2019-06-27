Dos de cada cinco argentinos sufren alguna enfermedad del hígado

Daño por alcohol, hígado graso, y hepatitis virales son los males silenciosos más frecuentes que corroen el hígado durante años y que provocan enfermedades en ese órgano en dos de cada cinco argentinos.

Según estimaciones de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH), se calcula que en el país uno de cada 10 habitantes padece hepatitis B o C, así como también la entidad científica advirtió que “la pandemia del hígado graso causada por sedentarismo, diabetes, colesterol elevado y sobrepeso será la principal causa de mortalidad por enfermedad hepática y de trasplante de hígado en los próximos años”.

Los datos de AAEEH se desprenden de rastreos efectuados por la comunidad médica el último año en centros de salud de todo el país, los cuales serán analizados por 2.000 especialistas nacionales y del exterior que participarán del Congreso HEPATO XX/19, que se llevará a cabo entre este jueves y el sábado en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, los científicos buscarán establecer estrategias para erradicar la hepatitis B y C antes del año 2030 y combatir el hígado graso.

“Hay cuestiones que demandan acciones urgentes como la incidencia del hígado graso en la población. La enfermedad de este órgano en casos severos, o de cirrosis, pone de manifiesto que existen aún en nuestro país grandes dificultades en el acceso a la atención médica especializada, lo que abarca desde tratamientos puntuales, hasta el trasplante de hígado”, remarcó la doctora Alejandra Villamil, presidenta del Congreso a realizarse.

La especialista abrirá las sesiones remarcando las asimetrías e inequidades que existen en el acceso a la cura de esta enfermedad.

Al respecto, la AAEEH remarcó que “la ausencia de políticas activas para informar, prevenir, y resolver los efectos nocivos del alcohol demanda una respuesta inmediata”.

“En el mundo de hoy mueren 1.200.000 individuos por año como consecuencia de las complicaciones de las hepatitis virales. La cirrosis y el cáncer de hígado son las causas más comunes”, agregó Marcelo Silva, también miembro de la asociación médica.

Esto ocurre a pesar de que los progresos han permitido el desarrollo de vacunas y tratamientos altamente eficientes. Además, la segmentación y fragmentación de los sistemas de salud en la región han sido una barrera estructural que limita la implementación de políticas públicas eficientes, analizó la AAEEH.

De todos modos, la investigación en hepatología ocupa en el país un sitial de privilegio con reconocimiento internacional: el doctor Marcelo Roma, de la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT) e investigador del CONICET, anticipó que más de 130 trabajos de investigación serán presentados durante el Congreso.