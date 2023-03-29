comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Vivir con perros o gatos se asocia con menos alergias alimentarias en niños

Los autores sugieren que estos resultados pueden ayudar a orientar futuras investigaciones sobre los mecanismos que subyacen a las alergias alimentarias infantiles.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Perros y gatos callejeros
Perros y gatos callejeros
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Vivir con perros o gatos se asocia con menos alergias alimentarias en niños. Foto: Archivo.

Las mascotas, ya sean perros o gatos, en casa se asocian con menos alergias alimentarias entre los niños de hasta tres años, incluso cuando están expuestos a estos animales antes del nacimiento.

Así lo señala un estudio realizado en Japón que publica hoy Plos One en el que no se establece una relación causa efecto, sino una asociación entre ambos factores.

El equipo usó datos del Estudio japonés sobre medioambiente e infancia con la participación de 66.215 menores en el que, entre otros, hay información sobre la exposición a mascotas y las alergias alimentarias.

Contenido Recomendado

Vacaciones de invierno en la República de los Niños:cómo es “Vidas submarinas”, la muestra gratuita sobre el mar argentino para fomentar la vocación científica

Vacaciones de invierno en la República de los Niños: cómo es “Vidas submarinas”, la muestra gratuita sobre el mar argentino para fomentar la vocación científica

Argentina avanza hacia una nueva misión espacial con SABIA-Mar

Argentina avanza hacia una nueva misión espacial con SABIA-Mar

En algunos países de renta alta, a más de uno de cada diez niños se le diagnostica alergias alimentarias, y la incidencia sigue aumentando, señala el estudio.

El estudio indica que alrededor de un 22 % de los menores estuvieron expuestos a mascotas, especialmente perros y gatos en interiores durante el periodo fetal.

Entre los niños con contacto en interiores con perros y gatos había una “reducción significativa” de la incidencia de alergias alimentarias, aunque no se vieron diferencias significativas con los menores de hogares con perros en el exterior.

Los datos indican que los niños expuestos a perros en interiores “tenían significativamente menos posibilidades” de experimentar alergias específicas al huevo, la leche y los frutos secos.

Los que tenían contacto con gatos eran “significativamente menos propensos” a padecer alergias al huevo, el trigo y la soja.

Sin embargo y de forma “sorprendente”, en el caso de los hámsters (0,9 % del total del grupo estudiado) había una incidencia significativamente menor de alergias a frutos secos.

Los autores señalan algunas limitaciones del estudio, como que los datos no están basados en pruebas de alergias u otros análisis realizados por ellos, sino basados en los dados por los participantes complementados con historias clínicas.

Además, este estudio no puede determinar si la relación entre la exposición a mascotas y la incidencia de alergias alimentarias es de causa-efecto.

Aun así, los autores sugieren que estos resultados pueden ayudar a orientar futuras investigaciones sobre los mecanismos que subyacen a las alergias alimentarias infantiles.

CienciaSaludAlimentación infantilMascota
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé ya supera el 55% de avance:será el más largo del país con más de 1.300 metros

    El puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé ya supera el 55% de avance: será el más largo del país con más de 1.300 metros

  2. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 20 de agosto de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 20 de agosto de 2026

  3. Outlets en CABA:dónde comprar ropa y zapatillas de marca con hasta 70% de descuento

    Outlets en CABA: dónde comprar ropa y zapatillas de marca con hasta 70% de descuento

  4. Un insólito error perjudicó a miles de usuarios del Telepase:cobraron hasta $155.802 por un peaje de $1.548 en la autopista Ricchieri

    Un insólito error perjudicó a miles de usuarios del Telepase: cobraron hasta $155.802 por un peaje de $1.548 en la autopista Ricchieri

  5. La Armada Argentina probó su capacidad de combate en uno de los ambientes más exigentes:tiro, montaña y patrullado en Ushuaia

    La Armada Argentina probó su capacidad de combate en uno de los ambientes más exigentes: tiro, montaña y patrullado en Ushuaia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei, ante empresarios en Council of the Americas:“Bajamos 85% la inflación”

Javier Milei, ante empresarios en Council of the Americas: “Bajamos 85% la inflación”

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei:”Vale la pena el sacrificio"

El Gobierno respaldó la privatización del Belgrano Cargas:“Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”

Parte médico de Nadia Beller:se confirmó el embarazo y heridas de arma en distintas partes del cuerpo

Economía

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei:”Vale la pena el sacrificio"

Empresarios sostuvieron que “no está todo bien”, pero respaldaron el modelo económico del gobierno de Javier Milei: ”Vale la pena el sacrificio"

Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que analiza usar el Gobierno para impulsar créditos hipotecarios

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad:cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026

General

Impactantes declaraciones:el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

Impactantes declaraciones: el presidente de Colombia vinculó el terremoto con “la sabiduría de Dios”

Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos en el año 1992