¿Cuál es la mejor mozzarella?: estas son las que eligen las pizzerías icónicas de Buenos Aires

Cuál es la mejor mozzarella para pizza. Foto Freepik.

La pizza casera es una de las comidas preferidas de muchos, pero qué difícil hacer que quede igual a las de la calle Corrientes. Uno de los secretos de estas pizzerías emblemáticas se encuentra en los ingredientes que utilizan y el más importante es la mozzarella.

No todas las mozzarellas son iguales. Hay diferentes tipos y calidades. Ahora bien, ¿cuál tenemos que comprar para que nuestra pizza casera quede tan rica como la de los grandes templos pizzeros?

Los tipos de mozzarella

Los principales tipos de



Pizza cheese: no se usa mucho porque tiene baja humedad.



Mozzarella de pizzería: tiene una buena cantidad de grasa.



Mozzarellas de alta humedad: como los boconccinos y la burrata.



Pizza. Foto: Unsplash

Cuál es la mejor mozzarella. Foto: Unsplash

Qué mozzarella usan las pizzerías emblemáticas de Buenos Aires

En primer lugar, es clave elegir una mozzarella que aguante el tiempo de cocción de la pizza con el calor del horno, ya que es primordial que no se queme. Si se usa la misma que en una casa, seguramente se haga agua porque no aguantaría los 8 o 10 minutos que tarda la pizza en cocinarse en el horno pizzero.

Las pizzerías hacen un blend, es decir, una mezcla, que se logra uniendo diferentes tipos de mozzarella y son las marcas accesibles que se encuentran en los supermercados. En algunas pizzerías llegan a usar hasta ocho mozzarellas diferentes, pero dos o tres son las que se llevan la mayor proporción. Lugo y Barraza son dos de las marcas más utilizadas.

Pizza. Foto: Unsplash

Pizza. Foto: Unsplash

Por otro lado, las pizzerías modernas como Ti amo (Diagonal Toll 1420, Adrogué y Freire 1393, Colegiales) que quedó en el puesto 40 del ranking de las 100 pizzerías más sobresalientes del rubro a nivel global, utiliza una mozzarella de búfala o de leche entera de vaca. Es un queso muy fresco, con bajo tenor graso, de color blanco.

Ahora bien, con todos estos tips hay que ponerse manos a la obra y elegir cuál de todos los tipos de mozzarella es la mejor para nuestra pizza. Cabe resaltar que, eso va a depender del gusto de cada persona: hay quienes prefieren algunas más grasosas, mientras que, otros prefieren las de bajo tenor graso.