Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima Jujuy

Para la jornada de hoy en Jujuy, se prevé un clima parcialmente nuboso que mantendrá a los jujeños atentos a posibles cambios. Por la mañana, el clima será fresco con temperaturas que irán desde los 4.2°C, alcanzando una máxima de 18.4°C. Habrá vientos que podrían alcanzar una velocidad de hasta 10 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos parcialmente cubiertos y una leve brisa. Aunque no se espera lluvia, la humedad alcanzará niveles considerables, rondando el 85%. Las temperaturas mínimas por la noche serán de alrededor de 4.2°C, asegurando una noche fresca pero agradable. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre manteniendo el abrigo a mano.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Se recomienda llevar un abrigo ligero si planea estar fuera de casa, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche. Asimismo, dado que los niveles de humedad serán elevados, aquellos con problemas respiratorios deben tomar precauciones adicionales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas para este miércoles, el amanecer está programado para las 08:01, mientras que el atardecer será a las 18:41. ¡Disfrute del cielo de Jujuy y de un espléndido amanecer!

