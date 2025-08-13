Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025
Hoy en La Rioja, el clima estará mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas que irán desde los 6°C hasta alcanzar un pico de 21.1°C. No se espera precipitación significativa, pero la humedad se mantendrá en un nivel alto del 70%, lo que podría hacer que el día se sienta más sofocante. Durante la mañana, el viento alcanzará hasta 10 km/h, proporcionando una ligera brisa.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas bajarán a un mínimo de 6°C, brindando una noche más fresca. Los vientos se mantendrán tranquilos, con una velocidad máxima de hasta 13 km/h, y sin señales de precipitaciones de lluvia o nieve. La visibilidad continuará siendo clara, permitiendo disfrutar de las estrellas si el cielo se despeja.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025
El amanecer está programado para las 08:18, mientras que el ocaso se producirá a las 18:35. Con estas horas de salida y puesta del sol, el día proporcionará suficiente luz natural para disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la tarde.