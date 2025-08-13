Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima cotidiano

Hoy en La Rioja, el clima estará mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas que irán desde los 6°C hasta alcanzar un pico de 21.1°C. No se espera precipitación significativa, pero la humedad se mantendrá en un nivel alto del 70%, lo que podría hacer que el día se sienta más sofocante. Durante la mañana, el viento alcanzará hasta 10 km/h, proporcionando una ligera brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas bajarán a un mínimo de 6°C, brindando una noche más fresca. Los vientos se mantendrán tranquilos, con una velocidad máxima de hasta 13 km/h, y sin señales de precipitaciones de lluvia o nieve. La visibilidad continuará siendo clara, permitiendo disfrutar de las estrellas si el cielo se despeja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

El amanecer está programado para las 08:18, mientras que el ocaso se producirá a las 18:35. Con estas horas de salida y puesta del sol, el día proporcionará suficiente luz natural para disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la tarde.