Escapada de finde largo: 3 pueblitos bonaerenses con tradición gaucha para comer un asado a la estaca

Desde el 15 al 17 de agosto, muchos argentinos aprovecharán los días no laborables para descansar de la vida cotidiana y comer rico.
viernes, 15 de agosto de 2025, 24:45
Durante los fines de semana largos, muchas familias argentinas aprovechan a hacer una escapada en la que puedan disfrutar de la tranquilidad del campo, los paisajes rurales y, sobre todo, de un auténtico asado a la estaca.

A pocos kilómetros de Buenos Aires, varios pueblitos ofrecen una oportunidad ideal para comer rico y barato durante el fin de semana largo que va del 15 al 17 de agosto.

Además de la gastronomía, estos pueblos ofrecen la posibilidad de recorrer calles tranquilas, conocer la historia regional y desconectarse del ritmo agitado de la ciudad.

Tres opciones ideales para aprovechar el fin de semana largo y vivir la experiencia del asado a la estaca

  • San Antonio de Areco: es la cuna de la tradición gaucha, con un entorno pintoresco que mezcla historia, cultura y gastronomía. La parrilla Puente Viejo ofrece asado al asador libre por $42.000 por persona. El menú incluye entrada de picada, plato principal con papas fritas o ensalada, una Coca-Cola grande cada dos personas y postre. Es una propuesta que permite sumergirse en la tradición rural del lugar y disfrutar de un almuerzo auténtico.
  • Carlos Keen: un pequeño pueblo ferroviario que se convirtió en un destino gastronómico ideal para escapadas de fin de semana. La parrilla El Molino propone un asado al asador libre por $32.000 por persona. El menú incluye entrada de picada, empanadas, ensaladas y papas fritas ilimitadas, provoleta, achuras -incluida molleja- todo tipo de cortes, postre y tortas fritas para la merienda. Este destino combina la tranquilidad del campo con una experiencia gastronómica completa que encanta a locales y visitantes.
  • San Andrés de Giles: está a unos 100 km de Buenos Aires y ofrece una experiencia rural auténtica. La parrilla Justo a Punto destaca por su menú libre que incluye entrada con panecillos en escabeche, tabla de fiambres y quesos, empanadas y una parrillada completa con chorizo, morcilla, vacío, asado, matambre y chinchulines. Cada comensal recibe una bebida pequeña y postre. Además, el lugar cuenta con actividades recreativas como ping pong, metegol y tirolesa, ideales para disfrutar en familia o con amigos.