Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Hoy, el clima en San Luis promete ser relativamente estable durante la mañana. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alcanzando los 7.5°C. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitaciones es nula durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Con el paso de las horas, las temperaturas en San Luis llegarán a un máximo de 17.7°C. Aunque el cielo seguirá estando parcialmente cubierto, la previsión sigue indicando que no habrá lluvia. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 22 km/h, proporcionando un respiro fresco durante el día. La humedad relativa será del 66%, lo que refuerza la sensación de frescor.