Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

miércoles, 27 de agosto de 2025, 06:05

Hoy, el clima en San Luis promete ser relativamente estable durante la mañana. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alcanzando los 7.5°C. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitaciones es nula durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Con el paso de las horas, las temperaturas en San Luis llegarán a un máximo de 17.7°C. Aunque el cielo seguirá estando parcialmente cubierto, la previsión sigue indicando que no habrá lluvia. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 22 km/h, proporcionando un respiro fresco durante el día. La humedad relativa será del 66%, lo que refuerza la sensación de frescor.