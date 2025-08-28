Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima se mostrará con un escenario moderadamente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.3°C. Aunque el día podría comenzar con ligeras brisas, estas irán intensificándose a lo largo de la jornada, alcanzando velocidades máximas de hasta 23 km/h. La humedad en Córdoba hoy estará en un nivel del 31%. No se esperan precipitaciones en forma de lluvia o nieve a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las condiciones climatológicas seguirán con cielos parcialmente cubiertos. La temperatura máxima prevista llegará a los 21.9°C. Se esperan algunas rachas de viento con una velocidad máxima de 15 km/h. La presión atmosférica se mantendrá en un estado constante, sin grandes variaciones. Para quienes se aventuren al aire libre, es un día ideal para actividades recreativas nocturnas sin intervención de lluvias.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Si planeas salir, no olvides llevar ropa ligera durante el día y una chaqueta para la noche, ya que la temperatura puede descender significativamente. Dado el nivel de humedad del 31%, es recomendable mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Hoy, el sol hará su primera aparición en el horizonte a las 08:12 y se despedirá a las 18:21, proporcionándonos un día con buena iluminación natural, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.