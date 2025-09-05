Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Previsión del Clima

Hoy en Neuquén, el clima se presenta con propias variaciones a lo largo del día. Durante la mañana, podrás percibir una temperatura mínima rondando los 4.9°C. A medida que el día avance, la posibilidad de lluvias es mínima, con una probabilidad de meteoros de solo el 0%. La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 35%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y en adelante, el día se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas tocarán un máximo de alrededor de 17°C, esperándose un clima estable sin sobresaltos.

Se pronostica un viento con rajadas de hasta 27 km/h provenientes del sector oeste, lo que podría incrementar la sensación de frescura en ciertas zonas de la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer comenzará a las 08:22 AM, mientras que el atardecer se prevé para las 06:16 PM, permitiendo más de 10 horas de luz solar en la provincia.