Fiesta Regional del Locro 2026: cuándo se realiza, dónde queda y cómo llegar a Oro Verde

Fiesta Regional del Locro Foto: Municipalidad Oro Verde

La 10° Fiesta Regional del Locro se realizará el domingo 5 de julio de 2026 en la localidad de Oro Verde, Entre Ríos, con una jornada pensada para vecinos, turistas y familias que quieran disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina. El evento comenzará alrededor del mediodía y se extenderá hasta la tarde, con actividades previstas entre las 12 y las 17.30 en el Predio Multieventos de Oro Verde, ubicado en la intersección de Los Sauces y Los Tordos.

La celebración tendrá entrada libre y gratuita, un punto clave para quienes buscan una escapada económica, cercana y con fuerte identidad regional. Según la información difundida, la fiesta contará con una amplia propuesta gastronómica, espectáculos musicales, feria de emprendedores y actividades para todas las edades.

Dónde se realiza la Fiesta Regional del Locro

El encuentro tendrá lugar en el Predio Multieventos de Oro Verde, un espacio al aire libre que suele recibir eventos locales y regionales. La dirección de referencia es Los Sauces y Los Tordos, en Oro Verde, a pocos kilómetros de Paraná, la capital entrerriana.

Nueva edición en Entre Ríos Foto: Instagram @municipiooroverd

La ubicación es uno de los grandes atractivos de la fiesta: permite llegar con facilidad desde Paraná y otras localidades cercanas, disfrutar de una jornada al aire libre y compartir el clásico almuerzo criollo con música, feria y ambiente familiar. Para quienes viajen desde la capital provincial, Oro Verde se encuentra a una distancia aproximada de entre 10 y 13 kilómetros, según el punto de salida y la ruta elegida.

Qué habrá en la Fiesta Regional del Locro

El gran protagonista será, por supuesto, el locro, uno de los platos más representativos de la identidad gastronómica argentina. Esta preparación tradicional, elaborada con ingredientes como maíz, zapallo, porotos, carnes y condimentos, tiene raíces vinculadas a los pueblos andinos y con el tiempo se convirtió en un símbolo de las celebraciones patrias y populares del país.

En esta edición, las instituciones de Oro Verde estarán a cargo de la propuesta gastronómica, con distintas versiones de locro, además de comidas típicas y opciones aptas para personas celíacas. También habrá una feria de emprendedores y espacios para recorrer en familia durante la tarde.

Fiesta Regional del Locro Foto: Municipalidad Oro Verde

La organización informó que participarán alrededor de 30 instituciones locales, entre escuelas, bomberos voluntarios, agrupaciones tradicionalistas e instituciones civiles, lo que refuerza el carácter comunitario de la celebración.

Artistas y espectáculos en vivo

La Fiesta Regional del Locro de Oro Verde también tendrá una importante grilla artística. Entre los espectáculos anunciados figuran Los Príncipes, Sembrando Chamamé, María Luz Erazun, Los Riedel y Maravillas Alemanas. Además, se presentará el show infantil de Justi Justina y el Taller de Folclore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER.

La propuesta combina música popular, folklore, chamamé, gastronomía regional y actividades para chicos, por lo que se perfila como una de las salidas más convocantes para el inicio del receso invernal en Entre Ríos.

Cómo llegar a Oro Verde desde Paraná

Para quienes viajen en auto desde Paraná, una de las opciones principales es tomar la Ruta Provincial 11, con un recorrido aproximado de 10 a 13 kilómetros y una duración estimada de entre 14 y 18 minutos, dependiendo del tránsito y del punto exacto de partida.

También es posible llegar en transporte público. De acuerdo con información de recorridos disponibles, hay servicios de colectivo que conectan Paraná con Oro Verde; una alternativa mencionada es la línea 6, con un viaje aproximado de 36 minutos, mientras que también existen referencias a la línea 15 desde la zona de la Terminal de Ómnibus de Paraná hacia Oro Verde.

Quienes asistan al evento pueden llevar sillones, reposeras, mesas plegables y mate, ya que la organización invitó a disfrutar la tarde al aire libre con comodidad.

Por qué la Fiesta del Locro es una tradición que crece

La Fiesta Regional del Locro no es solo una excusa para comer rico: también es una celebración de la identidad local. La última edición convocó a más de 10.000 personas, según destacaron autoridades provinciales durante la presentación del evento.

El locro ocupa un lugar especial en la mesa argentina, especialmente durante fechas patrias y encuentros populares. Su valor no está únicamente en la receta, sino en el modo en que reúne a familias, instituciones, cocineros, artistas y visitantes alrededor de una tradición compartida.

Datos clave de la Fiesta Regional del Locro 2026

Evento: 10° Fiesta Regional del Locro.

Fecha: domingo 5 de julio de 2026.

Lugar: Predio Multieventos de Oro Verde, Los Sauces y Los Tordos.

Horario: desde el mediodía hasta la tarde, con actividades previstas de 12 a 17.30.

Entrada: libre y gratuita.

Atractivos: locro, comidas típicas, feria de emprendedores, música en vivo y espectáculos para chicos.

Una escapada ideal para el invierno

Con entrada gratuita, sabores tradicionales, artistas en vivo y una ubicación cercana a Paraná, la Fiesta Regional del Locro en Oro Verde aparece como una gran opción para disfrutar el invierno en Entre Ríos. Ya sea para almorzar en familia, recorrer la feria o compartir una tarde de música y tradición, el evento promete una jornada con identidad entrerriana y mucho sabor criollo.