Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima nos trae temperaturas mínimas de 8.6°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y la máxima alcanzará los 16°C. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 8 km/h, y la humedad será del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, se mantendrá un cielo con nubes dispersas y vientos alcanzando hasta 8 km/h. En la noche, el escenario no cambiará mucho, con un ambiente algo nublado y una brisa moderada. No se esperan precipitaciones importantes, por lo que es posible disfrutar al aire libre.