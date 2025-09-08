Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de septiembre de 2025

Clima Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima se presentará de forma variable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de aproximadamente 15 km/h, ofreciendo una brisa agradable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 21.9°C. La humedad relativa del ambiente será moderada, llegando al 54%, ofreciendo sensaciones térmicas confortables para la época del año. La velocidad del viento podría incrementarse, alcanzando hasta los 23 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Para este lunes, se recomienda usar protección solar, ya que, aunque el cielo esté algo nublado, los rayos ultravioleta todavía pueden causar daños en la piel. Es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12, mientras que se despedirá al atardecer a las 18:21, ofreciendo un día de duración moderada. Por otro lado, la luna saldrá a las 17:38 y se ocultará nuevamente a las 07:42, ofreciendo vistas interesantes para aquellos interesados en observaciones astronómicas.