El secreto de El Imperio Foto: Turismo Buenos Aires

Buenos Aires tiene templos que no necesitan campanas para convocar multitudes. Algunos tienen hornos, mostradores de mármol, mozos que van y vienen como si bailaran tango y porciones que llegan a la mesa con queso desbordante. En esa geografía emocional de la pizza porteña, El Imperio de la Pizza ocupa un lugar privilegiado.

Ubicada en la zona de Avenida Corrientes y Federico Lacroze, en el corazón de Chacarita, esta pizzería nació en 1947 de la mano de José Caramés y con el paso de las décadas se transformó en una postal gastronómica del barrio.

El local no solo es conocido por su pizza al molde, alta y generosa. También forma parte del paisaje cotidiano de una zona donde confluyen subte, colectivos, tren, vecinos, oficinistas y turistas que llegan por recomendación.

El secreto de El Imperio está en la provenzal

En una ciudad donde la fugazzeta despierta debates casi futboleros, El Imperio encontró una fórmula simple y efectiva: masa alta, abundante mozzarella, cebolla bien presente y un toque de provenzal.

Ese condimento, muchas veces relegado a papas, carnes o milanesas, acá cumple un rol protagónico. La mezcla de ajo y perejil aporta frescura, perfume y un golpe de sabor que equilibra la potencia del queso y el dulzor natural de la cebolla.

El Imperio, un clásico de Chacarita Foto: Propia

La provenzal no aparece como un lujo ni como una extravagancia gourmet. Al contrario: funciona porque respeta el ADN popular de la pizza porteña. Es intensa, directa, aromática y profundamente barrial.

Por qué la provenzal cambia la experiencia de la fugazzeta

La fugazzeta rellena es, por definición, una pizza de impacto. Tiene peso, volumen y carácter. Pero también necesita equilibrio. Ahí entra la provenzal.

El ajo suma intensidad y deja una sensación persistente en boca, mientras que el perejil aporta frescura y corta la grasa de la mozzarella. En conjunto, ambos ingredientes realzan carnes, verduras, panes y preparaciones con queso, por eso su uso es tan extendido en la cocina argentina.

La fugazzeta más rica de CABA Foto: Turismo Buenos Aires

En El Imperio, ese detalle convierte cada bocado en algo más complejo: primero aparece la masa esponjosa, después el queso fundido, luego la cebolla y finalmente ese perfume verde y punzante que queda flotando como marca registrada.

Una historia que conecta Génova, La Boca y Chacarita

La fugazzeta no puede entenderse sin la influencia italiana en Buenos Aires. Su historia está asociada a la tradición de la fugazza, heredera de la focaccia genovesa, que con el tiempo se adaptó al paladar porteño.

Uno de los grandes hitos de esta especialidad está vinculado a Banchero, la histórica pizzería de La Boca, señalada como la cuna de la fugazzeta o fugazza con queso desde la década de 1930.

A partir de ahí, la receta se expandió por la Ciudad y cada pizzería le imprimió su identidad. Algunas apostaron al exceso de queso, otras al horneado fuerte, otras al ritual de comer de parado. El Imperio, en cambio, construyó su mito desde Chacarita con una fugazzeta rellena abundante y el toque aromático de la provenzal.

El Imperio, una pizzería con identidad porteña

Más allá de la comida, El Imperio también es una experiencia visual y cultural. Su estética mezcla referencias al tango, al fútbol y a personajes populares de la cultura argentina. Incluso, en la entrada se destaca una estatua de Carlitos Balá, histórico vecino del barrio y figura querida por generaciones.

Ese ambiente explica parte del fenómeno. El Imperio no se siente como una pizzería diseñada para las redes sociales, sino como un lugar que sobrevivió a las modas porque siempre supo qué quería ser: una casa porteña de pizza al molde, abundante y sin vueltas.

La fugazzeta que compite entre las mejores de Buenos Aires

En los últimos años, la discusión por la mejor fugazzeta de CABA volvió a tomar fuerza. Nombres como La Mezzetta, Banchero, El Corte y El Imperio aparecen una y otra vez en rankings, recomendaciones y recorridas gastronómicas.

Balá nació y se crió en el barrio Foto: turismo.buenosaires

Pero lo de El Imperio tiene un atractivo particular: no se apoya únicamente en la cantidad de queso ni en la fama histórica. Su diferencial está en un gesto mínimo, casi doméstico, que cambia todo. La provenzal actúa como firma de la casa, como ese detalle que muchos prueban sin identificar de inmediato, pero que después no pueden olvidar.

El ingrediente simple que volvió inolvidable a una pizza clásica

La grandeza de una pizzería porteña no siempre está en esconder secretos imposibles. A veces, está en saber usar mejor que nadie un ingrediente cotidiano.

En El Imperio, la provenzal demuestra que el sabor también puede tener memoria. Es ajo, es perejil, es barrio, es horno caliente y es una porción que llega a la mesa con aroma a Buenos Aires.

Por eso, quienes buscan la mejor fugazzeta de CABA encuentran en Chacarita una parada obligada. Porque en esa esquina histórica, entre Corrientes y Lacroze, El Imperio sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: convertir una pizza al molde en una experiencia porteña inolvidable.