El pueblo bonaerense que nació con el tren y hoy enamora con pastelitos, historia y una estación convertida en restaurante

A solo dos horas de Buenos Aires Foto: Instagram @truenotour

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino que parece detenido en el tiempo. Se llama Gouin, pertenece al partido de Carmen de Areco y combina todos los ingredientes de una escapada perfecta: calles de tierra, casas antiguas, sabores caseros, una estación ferroviaria histórica y una tradición pastelera que se transformó en identidad. El pueblo está ubicado cerca de la Ruta Nacional 7 y es reconocido como uno de los rincones rurales más pintorescos de la provincia.

Con apenas alrededor de 150 habitantes, Gouin conserva una escala íntima que lo vuelve ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y reencontrarse con la calma del campo bonaerense. Su atractivo no está en las grandes construcciones ni en los circuitos masivos, sino en algo mucho más difícil de encontrar: autenticidad, historia viva y comida hecha como antes.

Gouin, el pueblo bonaerense que nació alrededor del ferrocarril

La historia de Gouin está profundamente ligada al tren. Según la información turística del municipio de Carmen de Areco, en 1907 se aprobó el nombre “Gouin”, propuesto por la Compañía General de Ferrocarriles en recuerdo de uno de sus accionistas franceses, y la localidad fue fundada oficialmente el 14 de abril de 1908 por la Compañía Inmobiliaria Franco Argentina.

Conserva su pasado ferroviario, sus recetas criollas y una estación histórica Foto: Instagram @truenotour

A comienzos del siglo XX, el ferrocarril no solo transportaba pasajeros: también impulsaba pueblos enteros. En Gouin, la estación se convirtió en el punto de referencia del trazado urbano, alrededor del cual crecieron las primeras casas, comercios y espacios comunitarios. Durante sus mejores años, la producción agrícola y ganadera encontró en el tren una vía clave para conectarse con otros mercados de la provincia.

Con el paso del tiempo, la reducción de los servicios ferroviarios impactó en la vida cotidiana del pueblo, pero Gouin logró resignificar su patrimonio. Lo que antes era un punto de paso se transformó en una postal turística: la antigua estación de tren hoy funciona como restaurante y es uno de los lugares más visitados por quienes llegan al pueblo.

La estación convertida en restaurante: una postal que atrae a los viajeros

Uno de los grandes imanes de Gouin es su vieja estación ferroviaria, restaurada y reconvertida en un restaurante de campo. Allí, la arquitectura de época, los detalles vinculados al pasado ferroviario y los aromas de la cocina criolla componen una experiencia que combina nostalgia y gastronomía.

Gouin, el pueblo bonaerense de los pastelitos Foto: Instagram @truenotour

Para muchos visitantes, almorzar en la estación es mucho más que sentarse a comer: es entrar en una escena de otro tiempo. El entorno rural, los árboles, las vías y la tranquilidad del pueblo convierten al lugar en una parada ideal para sacar fotos, caminar sin apuro y disfrutar de un menú con sabores tradicionales.

La propuesta gastronómica de Gouin también incluye pulperías, parrillas y espacios familiares donde aparecen clásicos como carnes asadas, empanadas, pastas caseras, lechón, cordero y postres típicos. La cocina es parte central de la experiencia, pero hay un protagonista indiscutido: el pastelito criollo.

El secreto de los pastelitos que hicieron famoso a Gouin

Si hay un sabor que identifica a Gouin, ese es el de sus pastelitos caseros, preparados con masa hojaldrada y rellenos tradicionales como membrillo, batata o dulce de leche. La tradición pastelera del pueblo se volvió tan fuerte que en 1995 nació la Fiesta Nacional del Pastel, una celebración que cada año convoca a visitantes de distintas localidades.

La fiesta se realiza en diciembre y tiene como epicentro el predio de la antigua estación ferroviaria. Allí se reúnen productores, pasteleras, artesanos, vecinos y turistas para celebrar una costumbre que se transmite de generación en generación. Además de degustaciones, suele haber feria, música, propuestas gastronómicas y actividades vinculadas a la identidad rural.

Un destino rural de Carmen de Areco Foto: Instagram @truenotour

Lo particular de Gouin es que el pastelito no funciona solo como un producto turístico: es una marca de pertenencia. En un pueblo chico, cada receta familiar, cada técnica para hojaldrar la masa y cada forma de cerrar las puntas cuenta una historia. Por eso, probarlos allí tiene un valor distinto: no es solo comer algo rico, es participar de una tradición local.

Qué hacer en Gouin durante una escapada de fin de semana

Además de comer pastelitos y visitar la estación, Gouin ofrece un circuito simple pero encantador para los amantes del turismo rural. Entre sus principales atractivos aparecen la Plaza San Martín, la Capilla San Agustín, el camping agreste, las calles de tierra, las casas centenarias y la feria de emprendedores La Matera, donde se pueden encontrar productos artesanales y elaboraciones locales.

La Matera suele reunir trabajos en madera, tejidos, productos regionales y objetos hechos por vecinos, lo que permite conocer otra cara del pueblo: la de los oficios, las manos artesanas y la producción a pequeña escala. Para quienes buscan una salida diferente, es una buena oportunidad para llevarse algo más que una foto del viaje.

Otro atractivo que empieza a ganar peso es el astroturismo. Por su entorno rural, su baja densidad poblacional y la distancia respecto de los grandes centros urbanos, Gouin ofrece noches más oscuras que permiten disfrutar mejor del cielo, especialmente en jornadas despejadas. La experiencia combina naturaleza, silencio y observación, una tendencia cada vez más elegida por viajeros que buscan planes tranquilos y al aire libre.

Cómo llegar a Gouin desde Buenos Aires

Gouin se encuentra a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Carmen de Areco, y el acceso más habitual es por la Ruta Nacional 7. Según la información turística local, el pueblo está ubicado a unos 11 kilómetros de Carmen de Areco, en la zona del kilómetro 138 de la RN7.

La distancia lo convierte en una opción ideal para una escapada de día o un fin de semana corto. No hace falta armar un itinerario complejo: en Gouin el plan es caminar, comer bien, conversar con vecinos, descubrir rincones históricos y dejar que el ritmo del campo marque el viaje.

Un pueblo chico con una historia enorme

Gouin demuestra que no hace falta tener grandes monumentos para convertirse en destino. Su encanto está en la memoria ferroviaria, en la estación recuperada, en las recetas familiares, en la capilla, en la plaza y en la manera en que sus habitantes sostienen una identidad propia.

Para quienes buscan una escapada bonaerense distinta, con historia, gastronomía y tranquilidad, este pequeño pueblo de Carmen de Areco aparece como una joya rural que vale la pena descubrir. Y si el viaje termina con un pastelito tibio en la mano, mejor todavía.