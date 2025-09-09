Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Clima de Córdoba

Durante las primeras horas del lunes, podremos disfrutar de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de 7.3°C, una fresca mañana típica para esta época del año. La humedad relativa en el ambiente se espera que tenga un porcentaje máximo del 54%. El viento tendrá una velocidad media de 19 km/h, permitiendo una sensación agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avance el día, el clima continuará con cielos nubosos, y las máximas alcanzarán los 21.9°C. El viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Esto culminará en un día mayormente seco, sin previsión de precipitaciones para la región. La noche traerá condiciones estables y frescas, favoreciendo el confort.