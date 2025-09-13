Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima actual

El clima en Salta durante la mañana promete ser parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, proporcionando un inicio fresco al día. Es importante estar preparado para las variaciones de temperatura si planeas salir temprano. Con una humedad máxima del 47%, la sensación térmica puede ser un poco más fría, especialmente en áreas con más exposición al viento.

La velocidad del viento alcanzará hasta 22 km/h durante la mañana, por lo tanto, es aconsejable llevar un abrigo ligero si se va a estar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas en la tarde, con temperaturas que subirán hasta un máximo de 21.2°C. Es el momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, manteniendo siempre una chaqueta a la mano debido al viento que se mantendrá.

La humedad caerá ligeramente por la tarde, proporcionando un ambiente un poco más seco y agradable. Sin pronóstico de precipitación, los planes al aire libre parecen seguros.

Al llegar la noche, el pronóstico indica que continuarán las nubes dispersas. Las temperaturas caerán cerca de los valores mínimos, ofreciendo un respiro del calor durante la tarde.