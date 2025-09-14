Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima diario

Pronóstico para esta mañana en Buenos Aires

En la mañana de hoy en Buenos Aires, el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 5.6°C. La humedad se mantendrá alrededor del 55%. No se esperan precipitaciones durante la primera parte del día, lo cual permitirá disfrutar de la ciudad sin sobresaltos. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h, proporcionando una brisa ligera que acompañará el clima fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima de 15.7°C. Es esperable que los vientos se intensifiquen, pero sin superar los 21 km/h. La continuidad de condiciones secas ofrece una gran oportunidad para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

No te olvides de aprovechar para dar un paseo por la tarde, el clima está de tu lado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Dado el pronóstico, es recomendable llevar una chaqueta ligera para mantener el confort térmico durante el día. Además, se aconseja protegerse del sol ocasional que pudiera filtrarse entre las nubes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

El sol salió a las 08:05 y se pondrá aproximadamente a las 17:52. Este período de luz diurna permitirá a los porteños disfrutar de alrededor de nueve horas de iluminación natural.