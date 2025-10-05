Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en Jujuy, el clima presentará cielo parcialmente nuboso durante todo el día. Las temperaturas mínimas descenderán a 4.2°C, proporcionando una mañana fresca. No se espera lluvia, lo que permite disfrutar de las actividades al aire libre sin preocupaciones. Además, se pronostica una leve brisa con vientos alcanzando hasta 10 km/h, lo que contribuye a la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables con el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas ascenderán hasta los 18.4°C, manteniendo el ambiente agradable y templado en Jujuy. Aunque la humedad máxima alcanzará un 85%, no se contemplan precipitaciones significativas en las próximas horas.

Importante: El viento máximo alcanzará los 10 km/h, así que planifica tu día al aire libre sin problema. No olvides mantenerte hidratado y protegerte del sol cuando sea necesario.