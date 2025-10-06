Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Clima hoy

Estado del tiempo para hoy en San Luis

El clima de la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche de San Luis, el cielo continuará mostrándose parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas se acercarán a los 17.7°C. La humedad relativa será significativamente alta, alcanzando un máximo de 66%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

El amanecer está previsto a las 08:25, mientras que el sol se pondrá a las 18:24, permitiendo disfrutar de cerca de diez horas de luz solar. Este 6 de octubre, la luna hará su aparición en el cielo a las 17:41, mientras que se esconderá a las 07:56 del día siguiente.