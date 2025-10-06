Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 6 de octubre de 2025, 06:07

Estado del tiempo para hoy en San Luis

El clima de la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche de San Luis, el cielo continuará mostrándose parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas se acercarán a los 17.7°C. La humedad relativa será significativamente alta, alcanzando un máximo de 66%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

El amanecer está previsto a las 08:25, mientras que el sol se pondrá a las 18:24, permitiendo disfrutar de cerca de diez horas de luz solar. Este 6 de octubre, la luna hará su aparición en el cielo a las 17:41, mientras que se esconderá a las 07:56 del día siguiente.