Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Clima y Tiempo

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de -0.6°C. La sensación puede ser un poco más fría debido a los vientos que llegarán con una velocidad media de 22 km/h. Se recomienda abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. Se esperan temperaturas máximas que rondarán los 2.9°C. La humedad alcanzará niveles altos de alrededor del 93%, lo que incrementará la percepción de frío. No se esperan precipitaciones significativas, pero el cielo continuará presentándose parcialmente nuboso.

El viento continuará siendo un factor a tener en cuenta con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. Recomendamos precaución al circular por calles y caminos expuestos a estas condiciones.