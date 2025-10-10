Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Tiempo en CABA
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 10 de octubre de 2025, 06:01

Clima en Buenos Aires hoy

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso durante el día. Las temperaturas matutinas comienzan frescas con una mínima de 5.6°C, alcanzando una máxima de 15.7°C hacia el mediodía. La humedad ronda el 92%, ofreciendo un ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, conservando el patrón parcialmente nuboso y ventoso. Los vientos serán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Se espera que, al caer la noche, las temperaturas desciendan y la sensación térmica disminuya ligeramente.