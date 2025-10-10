Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima en Buenos Aires hoy

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso durante el día. Las temperaturas matutinas comienzan frescas con una mínima de 5.6°C, alcanzando una máxima de 15.7°C hacia el mediodía. La humedad ronda el 92%, ofreciendo un ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, conservando el patrón parcialmente nuboso y ventoso. Los vientos serán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Se espera que, al caer la noche, las temperaturas desciendan y la sensación térmica disminuya ligeramente.