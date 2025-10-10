Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima en Córdoba

Hoy, el clima en Córdoba nos ofrece una jornada con cambios. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nuboso y las temperaturas fluctuarán entre los 7.3°C y 21.9°C. Es importante destacar que se espera que el viento sople con velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescura. La humedad alcanzará el 54%, lo cual es ligeramente elevado para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En las horas de la tarde y noche, prevemos un clima estable con algunas nubes dispersas. La temperatura máxima llegará a los 21.9°C, garantizando una tarde agradable. Sin embargo, es aconsejable llevar abrigo ligero durante la noche, ya que las temperaturas pueden descender. El nivel de humedad continuará alto, con picos de hasta el 54%, manteniendo una sensación confortable para la mayoría de las actividades al aire libre.