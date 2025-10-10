Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 10 de octubre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

Para este viernes, Mendoza presentará un clima clima parcialmente nuboso en horas de la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 6.6°C, incrementándose suavemente hacia el mediodía. Se proyecta una leve brisa con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad relativa del ambiente se encuentra en el 62%, lo que puede generar una sensación de frescura durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, se espera que la situación meteorológica mantenga condiciones similares a las de la mañana. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C, mientras que el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes pasajeras sin probabilidad de lluvias. El viento continuará soplando débilmente, manteniendo una velocidad de hasta 13 km/h. La sensación de frescura debido a la humedad y la brisa al atardecer es ideal para realizar actividades al aire libre.