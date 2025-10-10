Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

Para este viernes, Mendoza presentará un clima clima parcialmente nuboso en horas de la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 6.6°C, incrementándose suavemente hacia el mediodía. Se proyecta una leve brisa con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad relativa del ambiente se encuentra en el 62%, lo que puede generar una sensación de frescura durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, se espera que la situación meteorológica mantenga condiciones similares a las de la mañana. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C, mientras que el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes pasajeras sin probabilidad de lluvias. El viento continuará soplando débilmente, manteniendo una velocidad de hasta 13 km/h. La sensación de frescura debido a la humedad y la brisa al atardecer es ideal para realizar actividades al aire libre.