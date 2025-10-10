Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Previsión climática

Condiciones climáticas generales

Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, con una leve sensación de humedad del 47%. Los vientos serán moderados, llegando a una velocidad máxima de 8 km/h, lo que hará que la sensación general sea fresca y confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.2°C. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, la humedad relativa aumentará a lo largo del día. Se espera que los vientos mantengan una velocidad constante, generando un ambiente levemente ventoso al caer el sol.