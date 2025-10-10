Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

viernes, 10 de octubre de 2025, 06:05

Condiciones climáticas generales

Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, con una leve sensación de humedad del 47%. Los vientos serán moderados, llegando a una velocidad máxima de 8 km/h, lo que hará que la sensación general sea fresca y confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.2°C. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, la humedad relativa aumentará a lo largo del día. Se espera que los vientos mantengan una velocidad constante, generando un ambiente levemente ventoso al caer el sol.