Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima Diario

Hoy en San Juan, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que alcanzarán los 9.2°C. Sin embargo, no se espera lluvia durante el día. La sensación será fresca debido a un viento promedio de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche en San Juan, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con máximas que tocarán los 20.4°C. No se espera precipitación y la humedad alcanzará un 61%, con una leve brisa de 7 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025

El sol en San Juan saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, lo que nos brindará diez horas de luz diurna.