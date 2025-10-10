Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima Local

Condiciones Meteorológicas para la Mañana

Durante la mañana en Santa Cruz, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C. Los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 22 km/h. Para más detalles sobre el clima, consulte esta fuente confiable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A lo largo de la tarde y la noche, se mantendrán las condiciones nubosas, con temperaturas que podrían llegar a un máximo de 7.3°C. Se espera que la humedad alcance el 80%, lo que podría aumentar la sensación de frío. Los vientos serán moderados, manteniendo su intensidad en torno a 25 km/h, lo que podría generar sensaciones térmicas más bajas.