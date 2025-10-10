Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima Local
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 10 de octubre de 2025, 06:05

Condiciones Meteorológicas para la Mañana

Durante la mañana en Santa Cruz, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C. Los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 22 km/h. Para más detalles sobre el clima, consulte esta fuente confiable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A lo largo de la tarde y la noche, se mantendrán las condiciones nubosas, con temperaturas que podrían llegar a un máximo de 7.3°C. Se espera que la humedad alcance el 80%, lo que podría aumentar la sensación de frío. Los vientos serán moderados, manteniendo su intensidad en torno a 25 km/h, lo que podría generar sensaciones térmicas más bajas.