Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima actual
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 10 de octubre de 2025, 06:06

El clima para hoy en Tierra Del Fuego será mayormente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de -0.6°C. No se espera clima lluvioso, pues las precipitaciones son bajas. La humedad será considerablemente alta, con un promedio de 96% durante ese tiempo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 2.9°C. El viento soplará a una velocidad media de 11 km/h con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h.

Observaciones astronómicas

El amanecer está programado para las 09:54, mientras que el atardecer será a las 17:12, permitiendo así una interesante oportunidad para las observaciones astronómicas en Tierra Del Fuego.