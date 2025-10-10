Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima actual

El clima para hoy en Tierra Del Fuego será mayormente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de -0.6°C. No se espera clima lluvioso, pues las precipitaciones son bajas. La humedad será considerablemente alta, con un promedio de 96% durante ese tiempo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 2.9°C. El viento soplará a una velocidad media de 11 km/h con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h.

Observaciones astronómicas

El amanecer está programado para las 09:54, mientras que el atardecer será a las 17:12, permitiendo así una interesante oportunidad para las observaciones astronómicas en Tierra Del Fuego.